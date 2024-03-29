Министр в Шымкенте: что обещал шымкентцам Канат Шарлапаев

Шымкент посетил высокопоставленный чиновник. За небольшой своего пребывания на посту Канат Шарлапаев стал известен в стране.

Министра промышленности и строительства РК посетил несколько объектов в мегаполисе, один из которых трансформаторный завод, там он и поговорил с журналистами города.

Канат Шарлапаев на заводе интересовался производством, смотрел и спрашивал как готовят комплектующие для трансформаторов. Оценивал и слушал, как местные чиновники рассказывали ему о том, как хорошо развивается сфера привлечения инвестиций в регион.

Министр отметил, что в приоритете поддерживать местные производства и нужно использовать для работы местное оборудование и сырье, это придаст больший импульс развитию.

«У нас очень много современных предприятий, которые мы будем поддерживать всячески. К примеру, в Казахстане нет подобных заводов, где производят трансформаторы и нужно поддерживать их. Нужно закупать именно наше оборудование. Сейчас продукция идет на экспорт, но мы обсудим вопросы эти и будем выводить работу так, чтобы государственные предприятия и квазигосударственный сектор закупались здесь»,- сказал министр

«НАМ СВОЕ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ!»

Министр Канат Шарлапаев отметил, что нужно со временем отказываться от трансформаторов зарубежных, не только из-за поддержки, но и по качеству наши лучше, сказал он.

«Качество импортных трансформаторов не подходит, это правда! Есть такое, что к нам в страну поставляют трансформаторы, которые не подходят по качеству нашей погоде и их завозят к нам. А наша задача, чтобы все оборудование соответствовало нашим стандартам. Чтобы решить эту проблему нужно проводить качественную сертификацию. Вместе с министерством торговли мы эту работу продолжим», — сказал Канат Шарлапаев.

ЧИНОВНИК КОТОРЫЙ НЕ ОБЕЩАЕТ?

За качеством строительства соцжилья будут вести тотальный контроль. Дома, которые уже построены с нарушением строительных норм, будут ремонтировать за счет застройщиков, недобросовестных подрядчиков будут штрафовать.



К таким высказываниям казахстанцы давно привыкли. Многие жители жалуются на новое жилье построенное для очередников. Власти в ответ на жалобы говорят, мол подрядная компания все устранит, есть срок гарантии. Но бывает и такое, что не устраняют, тянут время. Министр обещает-теперь будет иначе. Стоить ему верить или нет решать людям. Однако, сам Канат Шарлапаев уверен, что грядёт большая трансформация.

И это не просто обещания, отметил министр. Квартиры для очередников планируют выкупать: то есть, частная компания строит дом, а часть новых квартир выкупает государство и отдает нуждающимся. А что делать тем, кто уже получил квартиры и остался недоволен качеством жилья?

«Конечно же, мы будем привлекать к ответственности застройщиков. Здесь позиция акимата и министерства должна быть абсолютна бескомпромиссная. Если человек построил дом для социально незащищенных слоев населения, тогда они должны будут привести эти дома в надлежащее качество. Есть еще одна мера, мы ее сейчас обсуждаем. Если они строят плохо, их нужно исключить из строительных программ, где они получают государственные деньги», — говорит министр.

Тут есть один пункт. Жители такое слышали и слушают каждый раз. А получится ли? Тут министр ответил так:

«Я понимаю, что вы можете быть скептически настроены. Есть программа по закупке жилья вот она решает значительным образом проблему. К примеру, мы будем давать возможность застройщику строить так, чтобы они могли часть продавать на рынке, а часть, чтобы мы закупали для социальных слоев населения», — сказал Канат Шарлапаев.

СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСИТ?

После беседы с журналистами министр отметил, что не будет бросать слов на ветер. Он будет делать все, чтобы все надуманные планы реализовались во благо. Так говорят все чиновники, одни свои обещания сдерживают, а другие, по каким-то обстоятельствам, не могут. Что будет с обещаниями нового министра пока не ясно.