11-летняя девочка упала с 3 этажа заброшенного здания завода в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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В Шымкенте школьница пострадала, упав с заброшенного здания завода.

11-летняя школьница получила травмы, упав с высоты 3 этажа, девочка госпитализирована. 

Инцидент произошел 16 апреля на территории заброшенного здания гидролизного завода  по улице Тайманулы в микрорайне Оңтүстік.

Во время игры на территории завода с 3-го этажа 5-ти этажного здания упала девочка 2013 года.

На место происшествия выехали 3 человека личного состава департамента по ЧС и начальник караула капитан К. Дуйсенов. 

До приезда скорой помощи сотрудники ЧС оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом открытый перелом ноги.

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