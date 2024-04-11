11-летняя девочка упала с 3 этажа заброшенного здания завода в Шымкенте

В Шымкенте школьница пострадала, упав с заброшенного здания завода.

11-летняя школьница получила травмы, упав с высоты 3 этажа, девочка госпитализирована.

Инцидент произошел 16 апреля на территории заброшенного здания гидролизного завода по улице Тайманулы в микрорайне Оңтүстік.

Во время игры на территории завода с 3-го этажа 5-ти этажного здания упала девочка 2013 года.

На место происшествия выехали 3 человека личного состава департамента по ЧС и начальник караула капитан К. Дуйсенов.

До приезда скорой помощи сотрудники ЧС оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом открытый перелом ноги.