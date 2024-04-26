Паводки в ЗКО: гвардейцы из Шымкента продолжают помогать в противопаводковых мероприятиях

В нескольких регионах Казахстана идет борьба с паводками.

В пострадавшие области, города направлены спасатели и спецтехника.

Около 300 военнослужащих шымкентской оперативной бригады национальной гвардии продолжают борьбу со стихией на западе страны.

На протяжении двух недель военнослужащие воинской части 6506 вместе с другими силами правопорядка и местным населением активно участвуют в противопаводковых мероприятиях.

В частности, гвардейцы ведут работу по укладке мешкотар с инертным материалом в населенных пунктах с риском затопления, а также помогают разгружать гуманитарную помощь.

«Одной из задач, возложенных на военнослужащих Национальной гвардии, является участие личного состава в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Здесь находятся два наших батальона оперативного назначения, из числа которых мы ежедневно выделяем около 300 человек для борьбы со стихией. Основная задача — это формирование запаса для создания барьеров, если пойдет вода. Наши солдаты трудятся днем и ночью. В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы предотвратить вторую волну», — сказал заместитель командира бригады по тылу подполковник Сагдат Капашев.

Большую помощь оказывают воины национальной гвардии, которые выполняют задачи в зонах затопления.

В целом для ликвидации паводка на западе страны уже задействовано около двух тысяч офицеров, сержантов и солдат войск правопорядка.

Местные жители благодарят шымкентцев за отправленную гуманитарную помощь, а также отмечают, что в борьбе со стихией казахстанцы продемонстрировали невероятную силу духа и единство.

Ранее на помощь из Шымкента отправились спасатели городского департамента ЧС.

Специалисты, которые уже более недели находятся в Атырауской области укомплектованы всей необходимой техникой.

Круглосуточно работает оперативный штаб.

Вместе с тем, подведомственные акимату управления и частные компании погрузили на железнодорожные платформы и направили 200 единиц техники.

Грузовики, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры помогают расчищать населенные пункты.

Спасатели с помощью погрузчиков и грузовиков сооружают каналы для отведения воды из реки Урал и дамбы для защиты населенных пунктов в Исатайском районе.