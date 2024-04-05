В Шымкенте прошла практическая подготовка военных психологов

В Шымкенте на базе Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова прошла трехдневная практическая подготовка с психологами воинских частей регионального командования « Оңтүстік » и воинской части 6654 Национальной гвардии РК.

В мероприятии под руководством начальникауправления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Оңтүстік»подполковника Армана Сеитова приняли участие психологи из Алматы, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Талдыкоргана.

Также в сборах участвовали начальник службы психологической работы Главного командования Национальной гвардии майор Азамат Макин и старший офицер (психолог) управления воспитательной и социально-правовой работырегионального командования «Оңтүстік»подполковник Альмира Курманалиева.

— «Век живи, век учись. Психология не стоит на месте, она развивается. Чтобы идти в ногу со временем, психологам необходимо повышать свою квалификацию. Так что, основная цель наших сборов – это повышение профессиональной подготовки, обучение психологов формам и методам психологической работы, обобщение передового опыта работы психологов на обеспечение здорового морально-психологического состояния военнослужащих», — сказал представитель Главного командования Национальной гвардии майор Азамат Макин.

В течение трех дней с психологами были проведены практические, инструкторско-методические и показные занятия, а также круглый стол с участием психологов силовых структур региона. В ходе круглого стола были рассмотрены насущные вопросы организации и проведения психологической работы, а также, обмен мнениями по наиболее актуальным и спорным вопросам психологической работы. При этом особое внимание уделялось вопросам профилактики и предупреждения суицидального поведения среди личного состава.

Следует отметить, что для проведения занятий с участниками сборов были привлечены опытные педагоги-психологи из числа профессорско-преподавательского состава Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова и специалисты-психологи Молодежного ресурсного центра города Шымкент.

Подвел итоги практической подготовкиподполковник Арман Сеитов. Он отметил, что проведение таких сборов повышает профессиональную подготовку должностных лиц, а также пожелал всем участникам вернуться в свои подразделения и активно внедрять полученные знания на практике.