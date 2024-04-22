В Шымкенте в рамках акции «Киелі мекен» очистили территорию зон отдыха

Республиканская акция «Таза Казақстан» объявленная две недели назад, продолжилась в Шымкенте и в выходные.

На этот раз сотрудники различных учреждений и горожане мегаполиса очистили от мусора территорию возле монумента Байдибек би и приняли участие в благоустройстве дендропарка.

Завершилась вторая неделя акции «Таза Казакстан». В последние дни недели «Киелі мекен» шымкентцы очистили территорию возле памятника» Байдибек би. Более двухсот человек провели санитарную очистку, побелили деревья и покрасили скамейки. В субботнике приняли участие жители мегаполиса, сотрудники Абайского района и представители Ассамблеи народа Казахстана.

Мейржан Ажидин руководитель отдела аппарата акима Абайского района:

«Задействовано более 200 человек, в том числе интеллигенция района, население, работники объектов предпринимательства, сотрудники организаций образования. К работе привлечены 17 единиц техники».

А сотрудники городской прокуратуры приняли участие в уборке Дендропарка. Представители надзорного органа скосили и собрали скошенную траву. Говорят: участие в субботнике несет важную воспитательную функцию.

Бакытжан Байгазиев, начальник управления прокуратуры г. Шымкента:

«Вышел весь личный состав прокуратуры города. В настоящее время мы занимаемся уборкой скошенной травы в дендраропарке и очисткой территории от мусора в загрязненных местах. Участие в субботниках всего личного состава — это пример бережного отношения к родному городу».

Несмотря на то, что неделя «Киелі мекен» завершена , работы по уборке и благоустройству дворов, улиц. Скверов и парков в Шымкенте продолжатся. Третья неделя акции называется «Жасыл аймак». В эти семь дней будут организованы работы по высадке саженцев.