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На главную Анонс За мусор и нарушение благоустройства в Шымкенте привлекают к ответственности

За мусор и нарушение благоустройства в Шымкенте привлекают к ответственности

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Редактор Юлия Машковская
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За месяц в Шымкенте выявили 4 528 правонарушений, связанных с благоустройством, загрязнением общественных мест и выбросом мусора.

В Шымкенте продолжается работа в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». За месяц на территории города выявили 4 528 правонарушений, влияющих на чистоту и внешний облик города.

По данным полиции, 3 668 нарушений связаны с несоблюдением правил благоустройства. Ещё 202 случая касаются загрязнения мест общего пользования и выброса мусора в неположенных местах.

Жителей города призывают соблюдать правила благоустройства, не оставлять мусор в неустановленных местах и поддерживать чистоту на общественных территориях.

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