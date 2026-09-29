За мусор и нарушение благоустройства в Шымкенте привлекают к ответственности

За месяц в Шымкенте выявили 4 528 правонарушений, связанных с благоустройством, загрязнением общественных мест и выбросом мусора.

В Шымкенте продолжается работа в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». За месяц на территории города выявили 4 528 правонарушений, влияющих на чистоту и внешний облик города.

По данным полиции, 3 668 нарушений связаны с несоблюдением правил благоустройства. Ещё 202 случая касаются загрязнения мест общего пользования и выброса мусора в неположенных местах.

Жителей города призывают соблюдать правила благоустройства, не оставлять мусор в неустановленных местах и поддерживать чистоту на общественных территориях.