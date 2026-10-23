Реклама
Freedom broker
На главную Анонс За неделю в Шымкенте выявили почти 300 нарушений, связанных с чистотой города

За неделю в Шымкенте выявили почти 300 нарушений, связанных с чистотой города

-
Редактор Юлия Машковская
-
38

В Шымкенте за неделю в рамках акции «Таза Қазақстан» выявили около 300 правонарушений, связанных с благоустройством и загрязнением общественных мест.

По данным полиции, зарегистрировано 250 фактов нарушения правил благоустройства территорий города и 39 случаев загрязнения мест общего пользования.

По всем выявленным нарушениям приняты меры в соответствии с законодательством.

В Департаменте полиции Шымкента призвали жителей соблюдать чистоту, не мусорить в общественных местах и бережно относиться к окружающей среде.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.