Экология и безопасность стали темами встречи с молодёжью в Шымкенте

В Шымкенте прошла встреча «Город без отходов» в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Молодёжи рассказали о правилах обращения с бытовыми отходами, бережном отношении к природе и ответственности за нарушения экологических требований.

Во встрече приняли участие специалисты Департамента экологии Шымкента, сотрудники полиции и прокуратуры. Участникам напомнили о необходимости соблюдать чистоту, правильно утилизировать отходы и бережно использовать природные ресурсы.

По словам заместителя руководителя Молодёжного ресурсного центра Куаныша Серикбая, с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» в городе провели около 70 мероприятий. В субботниках участвовала молодёжь, а общий объём вывезенного мусора составил около 30 тонн.

Отдельный блок встречи посвятили профилактике правонарушений среди молодых людей. Представители правоохранительных органов рассказали об ответственности за преступления, связанные с наркотиками, вымогательством и другими нарушениями закона.

Прокурор Аль-Фарабийского района Аскар Алимбеков отметил, что молодых людей нередко вовлекают в незаконную деятельность через объявления о заработке в мессенджерах. Участникам встречи напомнили о последствиях таких действий и уголовной ответственности.

Всего в мероприятии приняли участие 70 молодых людей. Они смогли задать специалистам вопросы и предложить свои идеи по решению экологических проблем города.