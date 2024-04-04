Вдова погибшего спасателя в СКО прокомментировала смерть супруга

Прибывший бороться с паводками спасатель умер в Северо-Казахстанской области.

Житель села Карасу Туркестанской области скончался в ночь на 2 апреля от инфаркта. Бекжана Балданова похоронили накануне. Гроб с телом командира отделения пожарной части Nº6 Сайрамского района службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ коллеги встретили с почетом.

В семье Балдановых большое горе. Супруг Индиры — Бекжан скончался во время командировки в Северо-Казахстанскую область. Бекжан прибыл в Тайыншу 1 апреля в составе подразделения из Туркестанской области, для борьбы с паводками, рассказывает вдова. Сборы были срочные, объявили тревогу, супруг собрал вещи в спешке рано утром и даже не успел позавтракать, вспоминает Индира. На следующий день глава семьи скончался от инфаркта.

Индира Наурызбаева, супруга погибшего спасателя Бекжана Балданова:

«Он взял вещи и буквально выбежал из дома. Я ему сказала «пожалуйста сядь, выпей пару пялок чая». Он мне ответил «нет, газель уже едет». Он всегда с большой ответственностью относился к своей работе. Он успел побывать и в воде, и в огне, но мы и представить себе не могли, что случиться такое! Ведь у него не было никаких проблем со здоровьем, он никогда не жаловался на сердце. Он считал дни до своей пенсии. Когда он уходил, я сказала, «Бекжан зачем тебе ехать?». Он ответил «Работа такая». И добавил «Я вверяю тебе наших детей».

Погибший с детства мечтал быть пожарным-спасателем. Выполнял свою работу добросовестно, за что не раз был удостоен наград. В этот раз аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов направил благодарственное письмо семье Балдановых, в котором выразил соболезнования.

Новость о скоропостижной смерти повергла в шок сотрудников пожарной части Nº6 Сайрамского района. Больше 20 лет там работал погибший Бекжан Балданов. В этой комнате — его форма, а в шкафу личные вещи. Коллеги прапорщика рассказывают, что он был храбрым, отзывчивым и справедливым.

Бахыт Нурлыбеков, заместитель начальника пожарной части Nº6 Сайрамского района:

«Это спальная часть Бекжана Балданова в общей казарме пожарной части. Здесь он отдыхал, вот его форма. На работе он был всегда ответственным! На него можно было положиться, довериться ему, он всегда на высшем уровне выполнял свои функциональные обязанности. Он знал, как правильно тушить пожар и показывал отличный пример молодому поколению. А вот здесь его шкаф, там он хранил нужные для себя вещи. Это останется, как память о нём»

Бахыт Нурлыбеков, заместитель начальника пожарной части Nº6 Сайрамского района:

«Мы вместе с Бекжан ага обедали на этой кухне. Так как он был старшим, он сидел здесь. Вместе с нами обедали и молодые спасатели. Он их направлял и говорил, как правильно нужно тушить пожар. Он был человеком с большим сердцем и давал хорошие советы молодежи»

Коллеги погибшего также отмечают позитивный настрой и юмор Бекжана Балданова. Даже перед командировкой прапорщик старался поднять настроение всему составу пожарной части. Его товарищи вспоминают, командир отделения всегда показывал свой профессионализм в стрессовых ситуациях и ничего не боялся. В глазах младших коллег — Бекжан был героем. Были ситуации, когда прапорщик спасал не только обычных граждан, но и своих сотрудников.

Ихтияр Таджикулов, сотрудник пожарной части Nº6 Сайрамского района:

«Мы проработали бок о бок больше 20 лет. Он всегда останется в нашей памяти. Мы настолько сдружились с ним на работе, что общались семьями. Хочу рассказать историю, когда Бекжан спас мне жизнь. Мы выехали на вызов, тушили пожар. Я работал на месте ЧП, видимо усталость сказалась, не заметил опасную обстановку. В какой-то момент Бекжан вытащил меня из здания. Через секунду рухнул потолок. Он сохранил мне жизнь»

Бекжана Балданова вчера похоронили на родной земле. Чтобы отдать дань памяти героя коллеги погибшего встретили его тело в аэропорту Шымкента. До села Карасу машину сопровождал кортеж пожарных машин. Сотрудники выстроились в ряд и отдали честь безвременно ушедшему из жизни герою.

Бекжан Балданов вместе с супругой воспитывали двух дочек и троих сыновей. Самому старшему 17 лет, младшему всего четыре года. Все трое сыновей хотят в будущем пойти по стопам отца и выбрать по-настоящему героическую профессию. Погибший был единственным кормильцем в многодетной семье и сейчас родные Бекжана как никогда нуждаются в материальной поддержке.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

KASPI BANK: 8-705-548-54-03 — БАХЫТЖАН Б. (БРАТ ПОГИБШЕГО)

KASPI BANK: 4400 4302 9609 4821 — БАХЫТЖАН Б. (БРАТ ПОГИБШЕГО)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-705-548-54-03 — БАХЫТЖАН Б. (БРАТ ПОГИБШЕГО)