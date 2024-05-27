На масштабный субботник в Шымкенте вышли коммунальщики

Экологическую акцию «Таза Қазақстан» продолжили в Шымкенте.

Коммунальщики вышли на уборку улиц города, ирригационной системы и придворовых территорий. Кроме очистки города, меняют урны, где это необходимо, ставят новые лавочки.

Вооружившись метлами и лопатами шымкентцы вышли на уборку города. На страже чистоты целый отряд дворников. В мегаполисе продолжается акция «Таза Казахстан». В Енбекшинском районе сегодня благоустраивают придорожные и придомовые территории. Коммунальщики убирают сухую траву, мусор, красят детские площадки и белят деревья.

«Проводится обрезка деревьев, очистка каналов и ирригационной системы. За все время проведения акции в Енбекшинском районе было вывезено больше 800 тонн мусора. Было побелено 58 тыс. деревьев, очищены больше тысячи километров улиц и 132 км ирригационной системы, каналов. В уборке города приняли участие больше 23 тыс. человек», — говорит Досалы Амангельдиев, замакима Енбекшинского района.

«Мы часто сами всем домом выходим на уборку во дворе, но сегодня нам пришли на помощь из местного акимата. У нас стало очень чисто», — говорит Фарида Ажиханова, домком.

В районе Туран занялись очисткой берегов реки Бадам. Вдоль берегов главной водной артерии убирают мусор и косят сухую траву.

«»Таза Казахстан» очень хорошая акция, которую инициировал наш президент. В городе стало очень чисто, спасибо всем, кто принимал участие в акции», — говорит Сенбек Батайулы, тобе би района Туран.

Масштабная уборка в Шымкенте продолжалась целый день. Теперь, говорят аксакалы, нужно поддерживать в городе чистоту и помнить, чисто не там где убирают, а там, где не мусорят.