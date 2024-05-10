В известном художественном фильме «Брат-2» главный герой говорит: «Сила в правде: у кого правда – тот и сильней». Эти слова имеют прямое отношение к нашему герою – ученому и журналисту Асильхану Оспанулы.

В карьере он добился немногого: член Союза журналистов Казахстана, кандидат филологических наук, ветеран труда, но в истории Асильхан Оспанулы остался человеком с непримиримым характером, всегда готовым защитить правду.

Асильхан Оспанулы родился в 1924 году в селе Комешбулак Сайрамского района Южно-Казахстанской области. Но аул, где жили только ходжи, исчез в 1930-х годах, а новый Комешбулак появился в двух километрах от него, у дороги. Сегодня и название аула исчезло, потому что старожилы решили переименовать его в Касымбек датка (датха – глава рода в Кокандском ханстве).

Так случилось, что Асильхан Оспанулы не смог расти в родном ауле. Дед его Турлыходжа был имамом, совершившим хадж в Мекку в 1910 году. Согласно древним традициям Турлыходжа стал духовным наставником (пір) четырех казахских родов, которые вели кочевой образ жизни. Скончался Турлыходжа Космухаммедулы еще до революции.

В 1930 году большевики начали борьбу с кулаками и религией, в связи с чем отца Асильхана арестовали. Аульный милиционер явился к нему, показал приказ со списками и забрал Оспанходжу в Чимкент.

В те годы подавляющая часть населения была безграмотной. По дороге в город Оспанходжа попросил показать документ, прочитал его и заявил, что о нем тут нет ни слова, это был приказ о делах в колхозе. Милиционеру пришлось его отпустить.

В полночь Оспанходжа посадил жену и детей в арбу, загрузил пожитки и уехал в аул Бадам к родным супруги. Оставив там семью, он ушел в степь, чтобы не попасть в руки властей. Для выживания трудоустроился на Турксиб, где трудилось много казахов. На работу брали всех подряд, не спрашивая документов.

Летом люди неутомимо работали в жаре, а зима встречала строителей снежными бурями и заносами. Тогда люди пахали практически за еду, а денег платили мало… В итоге Оспанходжа сумел спастись от ареста и избежать гонений властей. Прошло время, Оспанходжа вернулся в аул Бадам и устроился смотрителем на железную дорогу.

В 1942 году Асильхана Оспанулы призвали в ряды Красной Армии, но он был мал ростом (сказался голод 1931-1933 годов), слабым на вид. Председатель комиссии майор, участник войны, пожалел подростка, изменил год его рождения и дал отсрочку от призыва по мобилизации. Так он стал рожденным в 1927 году.

После войны окончив педагогическое училище, Асильхан Оспанулы отправился в родной аул Комешбулак. Несмотря на тяготы жизни, он начал учить детей, где самому младшему было семь лет, а старшему – 14…

Асильхан Оспанулы был ищущим человеком, поэтому он решил вернуться в Чимкент, где устроился работать в заводскую газету «Қорғасын», которая издавалась на свинцовом заводе.

Затем поступил на заочное отделение факультета журналистики КазГУ им. С. Кирова в Алма-Ате.

Далее служил в рядах Советской Армии, после демобилизации устроился работать в областную газету «Оңтүстік Қазақстан». Оттуда его направляли в разные годы главным редактором в районные газеты Ленгера, Чаяна, Сарыагача.

В дальнейшем он решил заняться наукой, трудоустроился в Институт казахской литературы и искусства Академии наук Казахской ССР, став аспирантом у академика и писателя Мухтара Ауэзова.

Казалось бы, все в его жизни шло хорошо, но в реальности было намного сложнее…

Каким же человеком был Асильхан Оспан-улы? Люди, знакомые с ним, говорили, что он был личностью с сильным характером, политически грамотным, знающим историю страны, родного Казахстана, отечественную и мировую литературу, а также культуру разных народов.

Общаясь с ним, можно было открыть для себя новые знания, так как он мог говорить на любые темы. Друзья отмечали, что Асильхан Оспанулы болезненно относился к национальной политике ЦК Компартии, о чем всегда говорил открыто. Являясь патриотом своей страны, он оставался настоящим интернационалистом. Неслучайно Асильхан Оспанулы, занимаясь родной литературой, переводил на казахский язык произведения узбекских, туркменских, азербайджанских и русских писателей, а также переводил с русского языка сочинения народов мира, публикуя их в районных, областных и республиканских газетах.

Самым главным его трудом является изучение наследия ведущих казахских поэтов юга Казахстана, живших и творивших в XIX веке-начале XX века: Майлыходжа, Кулыншак, Маделиходжа, Молда Муса, Нуралы, Ергобек. Он ввел этих акынов в науку, издав их книги.

Асильхан Оспанулы прекрасно разбирался во внешней и внутренней политической обстановке. В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. Политика, которую он начал проводить, была не по нраву Асильхан Оспанулы, в связи с чем он написал письмо, где указывал на ошибки Коммунистической партии в национальном вопросе. Мало того, он писал, если ЦК в Москве срочно не возьмется за решение этой проблемы, то в республиках вскоре могут начаться негативные процессы. Итог его письма был печален: из Москвы на его актуальные запросы ответили тем, что перенаправили письмо в ЦК Компартии Казахстана. В дальнейшем его вопрос решали в Чимкентском обкоме КП Казахстана. В итоге Асильхан Оспанулы получил строгий выговор.

Копия его второго письма Михаилу Горбачеву, датированная февралем 1986 года, хранится в городском архиве Шымкента. Его попытки объяснить свою позицию оказались безрезультатными.

В декабре 1986 года в Алма-Ате, в центре столицы Казахстана, произошли выступления молодежи на площади им. Л. Брежнева…

29 сентября 1987 года в Чимкентском педагогическом институте было проведено собрание, на котором выступил Асильхан Оспанулы. Он рассказал о своих письмах Михаилу Горбачеву, в Политбюро и ЦК КПСС г. Москвы и заявил, что там их не приняли всерьез. В итоге случились декабрьские события! КГБ знал об этом, но и там понимали, что Асильхан Оспанулы в оценке событий был прав. В итоге в обкоме не дали развитию дальнейшего скандала и отправили Асильхана Оспанулы на пенсию…

Одним из важных трудов Асильхана Оспанулы считается исследовательская статья, опубликованная в 1972 году в газете «Оңтүстік Қазақстан», а затем – в «Лениншіл жас». В статье «Қазығұрт қыраны» («Орел Казыгурта») автор сумел доказать, что генерал Сабыр Рахимов не узбек, выросший сиротой в детдоме Ташкента, а внук казаха Мауленкула из рода Багыс. Узбечкой была его мать. Так как отец Омаркул скончался, когда Сабыр был маленьким, мама увезла его в Ташкент к своему брату Рахиму. Отсюда и пошла фамилия Сабыра Рахимова. В итоге у генерала есть двоюродные братья и сестра… Статья вызвала большой интерес у современников. Но власти Узбекистана отказались признавать его доказательства.

Академия наук Узбекской ССР написала, что в архиве Министерства обороны СССР

г. Москвы хранится документ, где написано, что он узбек. При этом они не смогли ничего найти из родословной генерала. Он сирота… На все написанные Асильханом Оспанулы письма был получен отрицательный ответ в то время, как сослуживцы Сабыра Рахимова, узбеки, говорили, что он казах…

Но истина восторжествовала после приобретения Казахстаном независимости. В 1992 году в родном ауле батыра школу назвали именем генерала Сабыра Рахимова. Сегодня в Туркестанской области имеются четыре школы, а также Шымкентская республиканская школа «Жас улан», которые носят имя генерала. Последняя получила имя Сабыра Рахимова благодаря стараниям именно Асильхана Оспанулы. В 2012 году в Шымкенте установлен памятник герою в полный рост перед входом в парк «Жеңіс» (парк «Победы»).

Так, Герой Советского Союза генерал Сабыр Рахимов сегодня является сыном двух братских народов – казахов и узбеков.

Асильхан Оспанулы вместе с супругой Оразкүл Батырбекқызы воспитали двух дочерей и шестерых сыновей. Трое сыновей продолжили путь отца.

Старший сын Нуралы стал писателем и отучился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Был издан сборник его рассказов, а скончался он в 2003 году.

Бердалы – журналист и исследователь казахской истории, издал книгу «Казахские имена».

Ералы – известный художник, этнограф, он изучает народное наследие. Переиздал книги отца, а также написал свои труды «Казахские народные обычаи», «Этнографический атлас казахского орнамента», «Қошетер – искусство казахов-кочевников», «Жалаңаяқ Әздер – Абылай ханның пірі», «Төрт мүшел» и др.

В аукционном доме CHRISTIE`S («Кристис») в Лондоне и Нью-Йорке в 2010 году были проданы работы Ералы Оспанова на благотворительных аукционах. А в 2017-м посольство РК в Российской Федерации в центре Москвы организовало выставку его картин «Казахские народные обычаи».

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Асильхана Оспанулы. Стоит отметить, что газета «Оңтүстік Қазақстан», где Асильхан Оспанулы продолжительное время работал, тоже будет отмечать 100-летие со дня своего рождения. Сегодня Ералы Оспанов готовит к переизданию труд своего отца о генерале Сабыре Рахимове, а также заканчивает книгу об Асильхане Оспанулы, который служил своей Родине.

Таков жизненный путь Асильхана Оспан-улы, вот и получается, что у кого правда – тот и сильней.

Авторы выражают благодарность Ералы Оспанову за помощь при подготовке материала и искреннюю признательность в предоставлении фотографий из семейного архива.

Владимир Головин,

Абдель-Керим Азимов,

ветераны органов КГБ-КНБ РК,

полковники в отставке