«Мы помним о них не только 9 мая». Медики Шымкента навестили ветеранов

Медики Шымкента решили продолжать регулярно навещать ветеранов ВОВ, передает OTYRAR.

Врачи 12-поликлиники вооружившись всем необходимым пришли в гости к двум ветеранам. Героев войны осмотрели, выписали назначение и вручили подарки! Медики будут навещать ветеранов каждый месяц!

Бригада врачей скорой приехала в гости к ветерану с профилактическим осмотром. Вере Степановне Утробиной 98 лет. Она прошла всю войну. Годы берут своё: часто мучают головные боли, беспокоит давление.

Главное — настрой, а он у ветерана такой, что любой молодой позавидует, говорит врач 12-ой поликлиники Алишер Исаходжаев.

«Руководство приняло решение, каждый месяц приезжать и проводить осмотр ветеранов ВОВ. Тем самым, мы хотим не только осмотреть, но и дать понять, что мы помним о них не только на 9 мая. Медики Шымкента всегда готовы оказать помощь, и мы решили вот так, регулярно навещать наших героев, а их осталось мало«,- говорит медик.

Ветеран Великой Отечественной Нина Егоровна Мосунова на плохое самочувствие жалуется редко. Прямо говорит, что живет неплохо, хоть и потрясений на ее долю выпало немало. Несмотря на почтенный возраст, а ветерану почти 100 лет, Нина Егоровна бодра! Секрет ее долголетия прост: не впадать в уныние и правильно питаться.

«Мне очень приятно навестить наших героев, они бодры, но помощь нужна. Состояние хорошее, мы сделали ЭКГ, послушали легкие, провели пульс и сделали укольчика ветерану, у нее чуток подскочило давление. В целом слава Богу, все хорошо. Будем ходить ко всем ветеранам«,- сказал медик.

Медики навещают каждого ветерана, помогают врачам поликлиник и представителям социальных служб. Проконсультировать по уходу за лежачими людьми готовы круглосуточно и родственников ветеранов.