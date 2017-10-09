Люди, которые создавали Шымкент

В эти дни Шымкент праздновал свой очередной День города. За более чем 2200 лет существования свою лепту в становление города, его развитие и даже процветани е внесли тысячи поколений ремесленников, земледельцев, пекарей, учителей.

Расскажем вам о строителях – людях, принимавших непосредственное участие в сооружении дорог, заводов, школ, больниц Шымкента. День города – это и их праздник, они радуются его преображению, они знают им цену, ведь когда-то и они сделали все возможное для его процветания.

Звонок

В июле этого года Клара Федоровна Воропаева отметила свое 80-летие, а заодно и 25-летие выхода на пенсию. С таким прекрасным юбилеем пенсионерку поздравили родные, друзья и даже из Аль-Фарабийского районного совета ветеранов города Шымкента. Вот просто – позвонили по телефону и поздравили. Разумеется, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Под приятным впечатлением от этого теплого звонка из совета ветеранов Клара Федоровна находится до сих пор. Спросите, почему? Да потому, что это был ЕДИНСТВЕННЫЙ звонок к ней из какого-никакого официального органа за четверть века…

Удивительный человек эта Клара Федоровна – оптимистка и юмористка, каких еще поискать. Обожает Михаила Жванецкого, может цитировать его бесконечно. Не мыслит дня без новостного блока телеканала «Отырар TV». Даже родная дочь, которая живет в Нью-Йорке, «подстраивает» свои звонки, ориентируясь на распорядок дня своей мамы, так и говорит: «Мама, пока не начались твои новости, докладываю…»

Это сегодня в семье Воропаевых такой тихий размеренный образ жизни. Конечно же, он не всегда был таким. Были времена, когда Клара Федоровна вертелась, словно белка в колесе. Вы это поймете, когда узнаете, где и кем она работала – шутка ли, главный бухгалтер «Главюгстроя»! С начала 50-х годов прошлого столетия в области разворачивалось грандиозное строительство промышленных, жилых, социально-бытовых объектов. В этих целях были созданы: главное территориальное управление по строительству «Главюгстрой» и его подразделения – тресты «Чимкентпромстрой», «Чимкентстрой», «Миргалимсайсвинецстрой», «Югстройконструкция», «Домостроительный комбинат», «Комбинат стройматериалов», «Управление механизированных работ», «Производственное объединение автотранспорта», а также десятки специализированных строительных управлений. Силами многотысячной армии строителей города и области только в Чимкенте были построены такие промышленные гиганты, как цементный, фосфорный, шинный, нефтеперегонный заводы, асбошиферный комбинат, реконструирован и расширен свинцовый завод. Возведены сотни многоэтажных крупнопанельных домов (в настоящее время некоторыми «элитными» гражданами называемые иронически-презрительно «хрущевками»).

Представляете масштабы строительства, объемы финансирования! Это бесконечные сверки, командировки с отчетами в Алма-Ату, а то и в Москву… Какая ответственность! Сегодня, как говорится, задним числом, Клара Федоровна сама поражается тому, как удалось выдержать такой напряженный ритм работы, ведь сроки сдачи объектов давались конкретные и, зачастую, корректировались в сторону «убыстрения», к юбилейным датам. И контроль за качеством, соблюдением нормативов был очень строгим. Сегодня, проезжая мимо нынешнего здания горакимата по проспекту Тауке хана, она вспоминает, как 50 лет назад предприятие, в котором она работала, сооружало здание будущего обкома партии. Построили настолько качественно, что до сих пор здание служит людям…

Бесспорно одно – в том насыщенном ритме и времени было интересно работать, жить. Сегодня рассказы об этом – в самой дорогой копилке памяти. Впрочем, как и картинки из послевоенного полуголодного детства, которое прошло в соседней Киргизии. Почему-то в память особо врезался эпизод о том, как к ним в село в декабре 1949 года привезли фильм «Молодая гвардия». Село было настолько бедным, что в нем даже клуба не было. Но раз в кои-то веки привезли фильм, народ был готов его смотреть где угодно. Ничего более подходящего, кроме конюшни не нашли. Вывели лошадей, проектор настроили на выбеленную стену. Лавок не было – сесть было не на что. Все две серии народ, в том числе и они, дети, стояли в… постепенно остывавшей навозной жиже, большинство босиком. Смотрели, не скрывая своих рыданий, так сильно они переживали за погибавших краснодонцев. Уже после окончания просмотра, в полночь, по дороге домой, Клара – старшая из трех детей, успокаивала младшего братишку: «Не плачь, Женя, мы же все равно фашистов победили!» А братик в ответ: «У меня ножки замерзли».

… Вот такое поколение сегодня находится на пенсии. Хранит, перебирает свои драгоценные воспоминания и очень радуется, когда кто-нибудь позвонит, искренне поинтересуется их нехитрым житьем-бытьем.

Юбилей

«Золотая свадьба» – такую полувековую юбилейную дату удается справить совсем немногим. Одни супружеские пары разбегаются практически сразу, на старте, поняв, что не созданы друг для друга, другие – позднее, когда выросли дети, завелись другие «любови», третьи – попросту не доживают, оставляя в одиночестве свои половинки… А вот супругам Линник – Николаю Васильевичу и Валентине Михайловне повезло.

Осень 2017 года для них окрашена не только в «багрец и золото» – в самом начале октября в этой семье торжество, они отмечают пять десятков счастливо прожитых лет. Поверьте, по-настоящему счастливых. Судить об этом можно даже по тому, что все хлопоты, связанные с предстоящим юбилеем, взяли на себя второе и третье поколение Линников – дети и внуки. Вот это правильно, по-людски. Так и должно быть в нормальных семьях – сначала старшие воспитывают детей, ставят их на ноги. Потом молодежь берет на себя основную нагрузку семейных хлопот-забот. Так было и будет. На этом держится наше мироздание.

Одно сожаление Линников-старших: за единственным исключением, никто из потомков не пошел по их стопам – строителей и дорожных проектировщиков. Да, да, эта семья имеет прямое отношение к строительству объектов, проектированию дорог Южно-Казахстанской области. Особенно дорогими в плане интеллектуальных вложений для них остаются дороги Шымкент-Ташкент и Самара-Шымкент. Опять же, масштабы какие, оцените – сотни километров трасс! Дело в том, что Валентина Михайловна с 1968 года работала проектировщиком в институте «Дорпроект». А Николай Васильевич работал в строительных организациях, причастен к строительству многих важных объектов в Южном Казахстане. Трудился на руководящих должностях, в том числе и сельском строительстве. Он с юности показал себя таким целеустремленным человеком, что, работая механиком, без отрыва от производства, получил заочное высшее образование. Согласитесь, это достойно уважения. Так вот дети, внуки – лишь один внук стал механиком, все остальные пошли по медицинской части, стоматологи. Благодаря чему у Линников-старших нет «улыбки победившего кариеса», не златозубые. По этой части у них все прекрасно. Если уж не голливудские, то вполне симпатиШные шымкентские улыбки не сходят с их лиц.

…Представьте наш Шымкент пятидесятилетней давности. Год 1967. Страна и наш город, в частности, готовились отметить полувековой юбилей Великого Октября. Стояла такая же теплая рыжая осень. Наверняка, по городу уже в это время развевались красные полотнища флагов, висели масштабные агитплакаты, портреты членов политбюро… Регистрировали новобрачных Линник во дворце металлургов. Торжественно, душевно. Но, к сожалению, из-за какой-то досадной технической неисправности фотограф не смог сделать им снимки. Нет у них со свадьбы ни одной фотографии, вот так. «Признаться, я подумала тогда, что это плохой знак, – говорит сегодня Валентина Михайловна. – Типа, нет фото, не будет и будущего у семьи… К счастью, это были только мои опасения. И детей вырастили, и внуков-правнуков. Может, потому что мне повезло с супругом, очень он надежным оказался. Я действительно живу, как за каменной стеной».

Я попросила супругов Линник поделиться секретом семейного долголетия. Совет первый. Надо доверять друг другу. И, разумеется, делать все, чтобы не подрывать этого доверия, дорожить семьей. Совет второй. Не стоит завидовать тем, у кого есть все и сразу – дом, авто, достаток. Все приходит своим трудом, своим чередом, постепенно. Потому оно и дорого. Надо беречь вещи, чинить их, равно, как и отношения – не рвать все сгоряча, а мириться, искать точки соприкосновения, не давить на самое больное. И у них за 50 лет бывало всякое, но подлаживались друг под друга, где-то прощали, где-то просто подставляли плечо. Семью действительно надо СО-ЗИ-ДАТЬ. Это семья строителей Линник точно знает.

Фарида Шарафутдинова