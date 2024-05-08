В Шымкенте чистота улиц под контролем! График уборки соблюдается

В Шымкенте кипит работа по поддержанию чистоты и порядка на улицах, тротуарах и каналах.

Этой важной задачей занимаются пять подрядных организаций, неустанно трудясь над очисткой 443 основных улиц города общей протяженностью 891 километр.

Ежедневно на уборку улиц мегаполиса выходят 2500 рабочих и 150 единиц спецтехники. Слаженная работа команд из 50 человек обеспечивает чистоту общественных мест, автобусных остановок, парков и скверов.

Тротуары, оросительные системы, городские улицы и площади убираются ежедневно. Механизированная уборка улиц города также осуществляется в соответствии с графиком.

Для обеспечения максимальной эффективности работы улицы Шымкента разделены на три категории по значимости:

67 улиц I категории

157 улиц II категории

219 улиц III категории.

Помимо уборки, в городе активно ведутся работы по озеленению.

За этот год уже было посажено газонов на площади 20 000 квадратных метров. Полив зеленых насаждений осуществляется через 21 скважину.

Чистота города – это не только обязанность коммунальных служб, но и забота каждого жителя.

Давайте вместе беречь наш Шымкент и делать его еще красивее и уютнее!

Что мы можем сделать:

Не сорить на улицах и в общественных местах.

Убирать за своими домашними питомцами.

Бережно относиться к зеленым насаждениям.

Сообщать о местах, требующих уборки, в соответствующие службы.

Вместе мы можем сделать наш город чище!

Важно отметить:

Усилия по уборке и благоустройству города ведутся комплексно, охватывая все основные улицы, тротуары, парки и общественные места.

Работа осуществляется по графику, что обеспечивает системный подход и высокую эффективность.

В процесс вовлечены не только коммунальные службы, но и сами жители города, что способствует повышению уровня ответственности за чистоту Шымкента.