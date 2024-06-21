Экономия в 1,7 млрд тенге: Казахстан снижает тарифы на электроэнергию для бизнеса

С 1 апреля 2024 года в Казахстане произошло знаменательное событие – снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса. Это стало возможным благодаря мерам, направленным на повышение эффективности электроэнергетического рынка.
В результате 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) ежемесячно экономят более 1,7 млрд тенге.
Общая экономия за первые два месяца составила 3,4 млрд тенге.
Достижение такой экономии стало возможным благодаря:
Приостановлению действия лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
Это привело к переходу потребителей к гарантирующим поставщикам, что, в свою очередь, увеличило объем предоставляемых услуг и снизило тарифы в 13 регионах страны.
Разработке новых тарифов с учетом различных факторов, таких как схема электроснабжения, структура тарифа, объемы поставляемой электроэнергии и т.д.
Важно отметить, что уровень тарифов для населения в регионах страны установлен ниже себестоимости.
Это мера поддержки МСБ, которая оказывает косвенное положительное влияние на население за счет снижения расходной части МСБ при реализации товаров и услуг.
Новые тарифы на электроэнергию для бизнеса:
В г. Алматы и Алматинской области: снижение тарифа на 10%.
В Туркестанской области и г. Шымкенте: снижение тарифа на 15%.
В Карагандинской области: снижение тарифа на 7%.
В г. Астана: снижение тарифа на 8%.
В Акмолинской области: снижение тарифа на 4,6%.
В Северо-Казахстанской области: снижение тарифа на 9%.
В области Жетысу: снижение тарифа на 16,2%.
В Актюбинской области: снижение тарифа на 4,5%.
В Павлодарской области: снижение тарифа на 5,1%.
В Костанайской области: снижение тарифа на 17% и 5%.
Снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса – это важный шаг к улучшению инвестиционного климата в Казахстане.
Это решение будет способствовать:
Росту конкурентоспособности МСБ.
Сокращению издержек бизнеса.
Стимулированию экономического роста.
Данная мера является частью комплексной программы по модернизации электроэнергетического сектора Казахстана.
Ожидается, что дальнейшие реформы в этой сфере приведут к еще большему снижению тарифов на электроэнергию как для бизнеса, так и для населения.