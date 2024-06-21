Экономия в 1,7 млрд тенге: Казахстан снижает тарифы на электроэнергию для бизнеса

С 1 апреля 2024 года в Казахстане произошло знаменательное событие – снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса. Это стало возможным благодаря мерам, направленным на повышение эффективности электроэнергетического рынка.

В результате 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) ежемесячно экономят более 1,7 млрд тенге.

Общая экономия за первые два месяца составила 3,4 млрд тенге.

Достижение такой экономии стало возможным благодаря:

Приостановлению действия лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Это привело к переходу потребителей к гарантирующим поставщикам, что, в свою очередь, увеличило объем предоставляемых услуг и снизило тарифы в 13 регионах страны.

Разработке новых тарифов с учетом различных факторов, таких как схема электроснабжения, структура тарифа, объемы поставляемой электроэнергии и т.д.

Важно отметить, что уровень тарифов для населения в регионах страны установлен ниже себестоимости.

Это мера поддержки МСБ, которая оказывает косвенное положительное влияние на население за счет снижения расходной части МСБ при реализации товаров и услуг.

Новые тарифы на электроэнергию для бизнеса:

В г. Алматы и Алматинской области: снижение тарифа на 10%.

В Туркестанской области и г. Шымкенте: снижение тарифа на 15%.

В Карагандинской области: снижение тарифа на 7%.

В г. Астана: снижение тарифа на 8%.

В Акмолинской области: снижение тарифа на 4,6%.

В Северо-Казахстанской области: снижение тарифа на 9%.

В области Жетысу: снижение тарифа на 16,2%.

В Актюбинской области: снижение тарифа на 4,5%.

В Павлодарской области: снижение тарифа на 5,1%.

В Костанайской области: снижение тарифа на 17% и 5%.

Снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса – это важный шаг к улучшению инвестиционного климата в Казахстане.

Это решение будет способствовать:

Росту конкурентоспособности МСБ.

Сокращению издержек бизнеса.

Стимулированию экономического роста.

Данная мера является частью комплексной программы по модернизации электроэнергетического сектора Казахстана.

Ожидается, что дальнейшие реформы в этой сфере приведут к еще большему снижению тарифов на электроэнергию как для бизнеса, так и для населения.