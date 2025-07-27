Тарифы на электроэнергию изменятся с августа в Шымкенте

Платить больше за свет будут рядовые потребители и юридические лица, финансируемые из госбюджета, передает Kazinform.

С 1 августа ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» вводит новые расценки на электроэнергию. По словам представителей компании, пересмотр тарифов связан с ростом затрат на закупку и передачу электроэнергии.

— Предельная цена и дифференцированные тарифы были утверждены департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области 25 июля 2025 года, — сообщили в компании.

Новые тарифы

1 группа потребителей, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд (при среднем уровне потребления), будут платить 26,6448 тенге с учетом НДС за 1 кВт/час.

2 группа потребителей, использующие электрическую энергию в небытовых целях — 44,7552 тенге с учетом НДС за 1 кВт/час

3 группа потребителей юридических лиц, финансируемая из государственного бюджета — 74,0880 тенге с учетом НДС за 1 кВт/час

Для производителей социально значимых продовольственных товаров и предприятий, находящихся в индустриальных и специальных экономических зонах, предусмотрен льготный тариф — 38,4272 тенге с учетом НДС за 1 кВт/час

Дифференцированные тарифы

Физические лица, оплачивающие электроэнергию по объему потребления, столкнутся с многоуровневой тарифной шкалой.

Потребители с электрическими плитами:

* Первый уровень — 25,4240 тенге за 1 кВт/час.

Потребители без электрических плит:

* Первый уровень — 24,2480 тенге за 1 кВт/час.

* Второй уровень — 31,9760 тенге за 1 кВт/час.

* Третий уровень — 39,9728 тенге за 1 кВт/час.

Ранее уточнялось, что розничные тарифы на электроэнергию и тепло регулирует Комитет по регулированию естественных монополий, а не Минэнерго. Корректировки проводятся в рамках установленных инфляционных коридоров.