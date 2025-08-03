Куда уходят наши деньги за электричество?

С 1 августа в стране вновь выросли тарифы на электроэнергию. Новость появилась совсем недавно, но уже вызвала широкий общественный резонанс. Многие казахстанцы недоумевают: почему счета растут, а качество инфраструктуры остаётся на прежнем уровне?

Татьяна Ильина, сотрудница госпредприятия, получает среднюю заработную плату и говорит: расценки необоснованно завышены. По её мнению, трансформаторные подстанции не ремонтируются, перебои со светом остаются, а тарифы растут стабильно, без улучшений в качестве услуг.

Татьяна Ильина, жительница Шымкента: «Я не одобряю рост тарифов на электроэнергию. Всё растет, все тарифы растут, цены на коммунальные услуги растут, о продуктах я вообще молчу, а вот зарплаты и пенсии стоят на месте. Пенсии, если и повышаются, то не на много. Страдают, в первую очередь, пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие и работники бюджетных организаций. У меня зарплата небольшая, поэтому повышение тарифов скажется и на нашей семье. Отказываться от чего-либо мы, конечно, не будем, но экономить очень даже придется. Элементарно, сейчас темнеть станет раньше, так что за энергию платить придется больше».

Эксперты отмечают, повышение тарифов связано с дефицитом электроэнергии. Более того, сами тарифы уже утверждены на 7 лет вперёд и при этом ежегодно подлежат корректировке. Среди причин пересмотра — рост стоимости топлива, угля, газа и других энергоносителей, а также удорожание оборудования и расходов на его обслуживание.

Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой и энергетической отраслей: «У нас сейчас дефицит электроэнергии. Как вы знаете, мы в декабре прошлого года стояли примерно на 8% в дефиците, мы импортировали мощности и резервы у РФ. К примеру, если бы Россия не помогала нам, а им нужна была бы эта энергия на своем рынке, то мы бы в декабре всей страной по 2 часа сидели бы без света. Вот в такой ситуации находится наша энергетика, соответственно нужны большие инвестиции. В правительстве озвучивали — эта сумма составляет более 20 млрд долларов. Все эти суммы будут создаваться за счет тарифов. Поэтому, эпоха дешевых энергоносителей закончилась. Нужно помнить об этом и экономить».

Еще один из доводов, звучащих в пользу повышения тарифов — рост средней заработной платы в стране. Однако не все с этим согласны. Экономист Бекнур Кисиков отмечает: говорить о реальном увеличении доходов не приходится. Даже если зарплаты и растут, то незначительно. В среднем на 15-20%, в то время как тарифы на электроэнергию за последние годы увеличивались в разы.

Бекнур Кисиков, экономист: «Я не считаю, что реальные доходы населения сильно выросли. Если даже проанализировать и взять средние зарплаты, то в контексте повышения тарифов, цен на продукты, повышение идет не равномерно. Доходы не поспевают за ростом цен. Повышение тарифов должно быть социально обусловлено. Если население не сможет оплачивать тарифы возникнет социальное напряжение и самое главное — повысится число неплательщиков, что не выгодно даже самой компании. Поэтому, лучше пусть тарифы будут не большими и оплаченными».

Таким образом, становится очевидно: за ростом тарифов на электроэнергию скрывается не только необходимость модернизации отрасли, но и целый ряд побочных эффектов от роста социальной напряжённости до снижения платёжеспособности населения.

Экономить — уже не рекомендация, а вынужденная мера. А пока тарифы растут, жители продолжают искать баланс между светлым будущим и светом в квартире.