Лучшего борца по «қазақша күрес» выбрали в Шымкенте

Этот бой борцу Марлену Исахову запомнится надолго.

На протяжении всего поединка накаленная атмосфера и дух соперничества двух борцов. Спортсмен проигрывал противнику, но уже в последний момент -жанбас. Это прием, который дает высшее количество очков. Парень рассказывает — переживал. Победа далась нелегко.

Марлен Исахов, участник турнир «Казакстан барысы»:

«Я готовился к этому турниру очень долго. Прошли сборы которые, длились 15 дней. Нынешние соревнования проходят на высоком уровне. Я выиграл свой первый поединок. Было не просто, соперник был сильный, и я надеюсь что так же продолжу серию побед и выиграю турнир».

В соревнованиях участвуют 25 борцов, все они из Шымкента. Турнир «Казакстан Барысы» по национальной борьбе среди профессиональных спортсменов. Болельщики переживают не меньше спортсменов! Победители будут представлять Шымкент на республиканском уровне, в день Астаны.

Марат Мыктыбек, начальник управления спорта и физической культуры г. Шымкента:

«Как вы сами и видите турнир проходит высококвалифицированно. 25 наших участников готовы. Борцы будут соперничать друг с другом. Победители данного турнира получат денежный приз. Общий призовой фонд составит 1млн 800 тыс. тенге. Кроме того спортсмены отправятся на Республиканский чемпионат который пройдет в столице».

После соревнований у спортсменов заслуженный отдых — правда не долго. Впереди у них упорные тренировки и цель, стать лучшим в стране. Двое победителей отличились мастерством и показали высокий уровень подготовки. Турнир стал ярким событием, где объединились не только мастера спорта, но любители казакша курес.

Нуркожа Асет