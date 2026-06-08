Алыш на подъеме: сильнейшие борцы получат шанс представить Казахстан

В Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по борьбе алыш среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях принимают участие около 150 борцов из 14 регионов страны. Победители будут определяться в 12 весовых категориях.

В борьбе алыш, где спортсмены должны удерживать соперника за пояс и стремиться провести результативный бросок, исход схватки нередко решают считанные секунды. Одной из участниц чемпионата стала Аулым Толеген из Туркестанской области.

Борьбой она занимается уже шесть лет и на нынешнем первенстве страны ставит перед собой самые высокие цели.

Аяулым Толеген намерена взять реванш за прошлые неудачи, завоевать золотую медаль и добиться включения в состав национальной сборной Казахстана: «На чемпионат я приехала из Туркестанской области и выступаю в весовой категории свыше 75 килограммов. На данный момент мне удалось одержать победы в двух схватках. Одной из главных конкуренток считаю представительницу Алматинской области, которой ранее дважды уступала. Поэтому на этом турнире настроена взять реванш и добиться победы».

Этот турнир способствует развитию борьбы алыш, повышению уровня спортивного мастерства участников и формированию резерва национальной сборной.

Соревнования играют важную роль в популяризации национальных видов спорта, а также сохранении и продвижении духовного наследия и традиционных ценностей казахстанского народа, считает Секен Калиев, главный тренер сборной Казахстана по борьбе алыш: «Борьба алыш была представлена еще на Играх кочевников. Мы участвовали во Всемирных играх кочевников, которые проходили в нашей стране. После включения этого вида спорта в программу Игр кочевников алыш начал активно развиваться в Казахстане. Ежегодно проводятся чемпионаты мира и Азии. Сегодня развитие этого вида борьбы идет хорошими темпами».

В числе победителей из Шымкента стали: в весовой категории 60 килограмм Асылбек Бейсемби, в весе 100 кг золото выиграл Акылжан Турсунбек и Гажайып Нуртай — в категории -75 кг. Серебро в весе 100 кг выиграл Аят Есентай.

Бронзовыми призёрами стали шымкентцы Санжар Шалкар, вес — 90 кг, Адилет Адырбеков в категория 80 кг и Жупаркуль Изтаева в весовой категории 60 кг.