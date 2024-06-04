Новый жилой комплекс Asar House Plus открылся в Шымкент

55 летняя Базаркуль Рахметсахыкызы одной из первых приобрела современную и комфортную квартиру в новом жилом комплексе Asar House Plus.

Значимое событие — новоселье, женщина отмечает с семьей на ярком мероприятии: с аниматорами, фуршетом, вкусным пловом и танцами. Праздник организовала компания OKS Group.

Среди новоселов разыграли ценные подарки.

Базаркуль Рахметсахыкызы, жительница Шымкента:

«Я купила квартиру еще на стадии котлована, а сегодня мне вручили долгожданные ключи. Очень рада, что выбрала именно компанию OKS Group. Сегодня знакомлюсь с соседями. Спасибо OKS Group за то, что сегодня они вместе с нами разделяют нашу радость и организовали такой прекрасный праздник в честь дня защиты детей».

Asar House Plus — это современный 5-этажный жилой комплекс.130 квартир построены из жженого кирпича, отвечающего всем нынешним требованиям. Он расположен в благоприятном и развивающемся районе Shymkent city и есть все удобства для комфортного проживания: автономное отопление, бесшумные лифты, детские спортивные площадки, work out зоны, супермаркеты, школы, парк, а закрытая территория гарантирует спокойствие и безопасность.

Асылжан Куртаев, директор строительной компании OKS Group:

«Преимущество данного комплекса в том, что здесь есть гарантия КЖК и это дает большое преимущество в плане надежности, качества и срока строительства. Данный комплекс мы закончили ровно за год. Мы приурочили этот праздник ко дню защиты детей, как говорится в любой семье большое счастье — самое главное это дети».

На протяжении многих лет компания OKS Group сотрудничает с Отбасы банком, чтобы вкладчики для приобретения квартиры своей мечты, смогли выбрать наиболее подходящую программу кредитования.

Еркин Ахыншаев, заместитель директора АО «Отбасы банк» г. Шымкента:

«Именно в этом доме 36 наших вкладчиков получают заветные ключи, они прошли путь к своей мечте. Всем вкладчикам нашего банка предлагаются квартиры по программам: «Сандық»,«Отау», «Наурыз». Вкладчики также могут воспользоваться другими иными программами нашего банка — это распространённое 50/50».

С 2015 года компания OKS Group активно ведёт строительство жилых комплексов. На данный момент у компании есть 15 объектов, 10 из которых уже сданы в эксплуатацию. 5 находятся на стадии строительства.

Instagram: @oks.group

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