ЖК «Pioneer City» — новый уровень комфорта в Шымкенте

Современный проект, сочетающий в себе надёжность, безопасность и комфорт для всей семьи. Жилой комплекс «Pioneer City» презентовали потенциальным покупателям.

В нем представлены квартиры с просторной планировкой и большими окнами. Имеется развитая инфраструктура: спортзал, кинотеатр, детские и прогулочные зоны. Особое внимание уделено безопасности и удобству жителей — от качественной звукоизоляции до сейсмоустойчивости здания.

Презентация собрала сотни гостей, тех, кто давно задумывался о покупке собственного жилья. Для одних это возможность воплотить мечту о собственном доме, для других выгодное вложение в будущее.

Жилой комплекс «Pioneer City» — это проект комфорт-плюс класса с охраняемой территорией, где сочетаются современные технологии строительства и уют для всей семьи.

Фарима Арыстанбекова давно задумывалась о покупке квартиры. Среди множества вариантов она остановила свой выбор на «Pioneer City» и приобрела здесь четырёхкомнатную квартиру для всей своей семьи.

«Я приобрела четырёхкомнатную квартиру в этом жилом комплексе. Всё отлично: просторные комнаты, большие окна. Мне очень нравится сам ЖК, с нетерпением жду момента, когда смогу заехать в квартиру», — говорит жительница г. Шымкента Фатима Арыстанбекова.

Жилой комплекс имеет повышенную звукоизоляцию стен и полов, скоростные и безопасные лифты, а также современную систему видеонаблюдения. Широкие дверные проёмы и удобные пандусы сделают передвижение комфортным как для пожилых людей, так и для родителей с маленькими детьми.

Пространство, где каждый элемент продуман до мелочей. Уютные и светлые квартиры с высокими потолками и большими окнами создают атмосферу свободы. Удобная квадратура позволяет воплотить любые дизайнерские решения, а современное качество строительства гарантирует долговечность и комфорт.

Для активного досуга жильцов построят спортзал и кинотеатр. Каждый элемент создан с заботой о жителях: благоустроенный внутренний двор станет центром притяжения для всей семьи.

Нурасыл Бисембаев, прораб жилого комплекса «Pioneer city»: «Инфраструктура очень развитая, здесь поблизости есть школа, университеты, парк, дендропарк — экологически чистая зона, скоро здесь намечается экопарк. Планировка квартир у нас очень удобная, высокие окна, высокие потолки».

Здание прошло проверку на сейсмоустойчивость и способно выдержать землетрясение до 9 баллов. Срок сдачи объекта март 2026 года.