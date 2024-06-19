Туркестанский филиал РГУ «Национальный банк Республики Казахстан проводит разъяснительную работу среди предпринимателей и населения «О выдаче лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой».

Если у Вас возникли вопросы можете обратиться к специалистам филиала. Национальный Банк Казахстана осуществляет выдачу юридическим лицам лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой.

«Юридическое лицо в соответствии с выданной лицензией НБК имеет право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, включая покупку и продажу наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную валюту или наличную национальную валюту. Порядок покупки и продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах, установление курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту определяется правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

В соответствии с требованиями данных правил, уполномоченная организация создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

После создания ТОО, учредителю/участнику необходимо сформировать уставной капитал в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии»,-говорит Багдат Байдуанов, главный специалист-экономист сводно-экономического отдела Туркестанского филиала РГУ «Национальный банк РК»

Для получения лицензии и приложения к лицензии ТОО направляет через веб-портал электронного правительства документы:

1) электронное заявление на получение лицензии и приложения к ней;

2) электронную копию устава;

3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

4) электронную копию справки банка второго уровня о наличии банковского счета в иностранной валюте.

В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям уполномоченной организации необходимо направить через веб-портал электронного правительства следующие документы:

1) электронное заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии;

2) электронную копию документа банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента РК (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающего зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии;

3) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента РК, подтверждающей прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

4) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации.

Данная государственная услуга оказывается филиалами НБК посредством веб-портала электронного правительства в течение 20 рабочих дней со дня представления всех документов.

Государственная услуга по выдаче лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к ней оказывается на платной основе.

«При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор, который составляет 40 МРП.00.43»,-говорит Багдат Байдуанов, главный специалист-экономист сводно-экономического отдела Туркестанского филиала РГУ «Национальный банк РК».

Есть требования к помещению и оборудованию обменных пунктов согласно Постановлению Правления НБК от 24.02.2020 г. №14 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии НБК на обменные операции с наличной иностранной валютой».

В случае возникновения вопросов, следует обращаться

В Туркестанский филиал Национального Банка по адресу: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 371 или по номеру: 8 725 33 5 99 65.

Туркестанский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

Адрес: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 371 или по номеру: 8 725 33 5 99 65.