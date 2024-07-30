Городская поликлиника №2 возвращена государству.

В 2021 году заведение было передано в доверительное управление ТОО «AUHAL» сроком на 15 лет. В соответствии с условиями договора товарищество должно было инвестировать в медучреждение 500 миллионов тенге. Однако в ходе проверки были выявлены существенные нарушения в управлении объектом.



Переформатировать работу второй поликлиники. Такую задачу поставило перед собой городское управление здравоохранения, после того, как медучреждение удалось вернуть в государственную собственность.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента

«В отношении 2-ой поликлиники было много жалоб. Устаревшее медицинское оборудование, не произведен надлежащий ремонт здания. Об этих недостатках с нашей стороны в управление финансов было направлено соответствующее письмо. Финансовое управление обратилось в суд с жалобой.

Почему именно управление здравоохранения выступило инициатором? Для нас важно предоставить качественные услуги населению. А полноценное обеспечение стало невозможным, из-за устаревшего рентген-аппарата и неработающего УЗИ-аппарата».

В 2021-ом году поликлинику на 15 лет передали в доверительное управление ТОО. За это время руководство должно было инвестировать в развитие медучреждение пол миллиарда тенге. Это и переоборудование здания, и главное — обеспечение пациентов необходимым медицинским оборудованием, в рамках оказания гарантированного объема бесплатной соцпомощи.

После многочисленных жалоб, была сформирована специальная рабочая группа, с участием представителей правоохранительных органов и проведена проверка.

Ердаулет Бекмурат, главный специалист отдела имущественного найма, доверительного управления и приватизации управления финансов г. Шымкента

«Рабочая группа обнаружила значительные нарушения. Доверительному управляющему направлено письмо с целью устранения выявленных нарушений. Однако управляющий эти нарушения не устранил. Поэтому акиматом города направлено в суд исковое заявление о расторжении договора доверительного управления»

В итоге специализированный экономический суд Шымкента удовлетворил заявление и соглашение о доверительном управлении было расторгнуто. Сейчас ведутся работы по акту приёма-передачи.

Всего в Шымкенте в доверительное управление перешли три поликлиники, две из которых возвращены в собственность государства.