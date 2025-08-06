Аэропорт Туркестана не покрывает свои расходы

Общие расходы международного аэропорта Туркестана оцениваются в 3 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,4 миллиарда тенге покрывает областная администрация.

Сейчас администрация ведет переговоры с компаниями о передаче аэропорта в доверительное управление. Основная цель — развитие аэропорта и увеличение его доходов. Главная задача — довести аэропорт до уровня, при котором он сможет самостоятельно покрывать свои расходы.

Аэропорт пока не способен самостоятельно покрывать свои расходы. Администрация ищет компанию для доверительного управления аэропортом с целью его развития и увеличения доходов. Ранее управление аэропортом осуществляла вьетнамская компания «Sovico Group», которая по собственной инициативе расторгла контракт.

Байдаулет Байкозиев, начальник отдела развития общественного транспорта Управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог Туркестанской области:

«Компания «Sovico Group»уведомила администрацию о том, что она будет развивать собственную компанию и по собственной воле отказывается от доверительного управления международным аэропортом Туркестана. Сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями о передаче аэропорта в доверительное управление. Среди них есть и отечественная авиакомпания «Alpha Sky».

Основная цель передачи в доверительное управление — увеличение пассажиропотока и рост динамики грузоперевозок, то есть сделать аэропорт прибыльным объектом».

Пока ни с одной компанией договор о доверительном управлении не заключен — ведутся только переговоры. Аэропорт будет передан в доверительное управление только если требования администрации совпадут с предложениями компании.

Байдаулет Байкозиев, начальник отдела развития общественного транспорта Управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог Туркестанской области: «Основное требование с нашей стороны: через три года после передачи в доверительное управление международный аэропорт Туркестан должен быть способен покрывать свои расходы самостоятельно. Потому что необходимо поддерживать инфраструктуру, платить зарплаты специалистам и так далее. Также есть несколько дополнительных требований: открытие новых авиамаршрутов, рост динамики грузоперевозок. Если наши требования будут выполнены на практике, планируется продление доверительного управления ещё на 10 лет».

По данным Управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог Туркестанской области, в 2025 году общие расходы международного аэропорта Туркестана составят 3 миллиарда тенге, из которых 1,4 миллиарда покроет областная администрация. Остальная часть будет компенсирована доходами аэропорта. Международный аэропорт Туркестан находится в собственности областной администрации. В настоящее время аэропорт управляется акционерным обществом «Международный аэропорт Туркестан». Аэропорт выполняет как внутренние, так и международные рейсы.