Прокуратура вернула в госсобственность водные каналы в Туркестанской области

В Туркестанской области прокуратура обеспечила возврат в государственную собственность стратегически важных водных каналов.

Прокуратура Сайрамского района на постоянной основе проводит работу по защите государственных интересов и возвращению в государственную собственность объектов стратегически важной инфраструктуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 10 водных каналов общей протяженностью 32 километра, расположенных на территории района, не были оформлены в государственную собственность. Эти гидротехнические сооружения имеют стратегическое значение, поскольку обеспечивают водой более 243 тысяч жителей, а также сельскохозяйственные угодья.

По мерам прокурорского реагирования водные каналы возвращены в государственную собственность.

В прокуратуре отметили, что отсутствие таких объектов в государственной собственности могло негативно сказаться на их эффективном управлении и содержании, а также на стабильном обеспечении населения и сельскохозяйственных земель водными ресурсами.

Работа по выявлению и возврату стратегически важных объектов в государственную собственность продолжается.