В Шымкенте старые поликлиники передадут в доверительное управление

С этого года в школах Шымкента начали работать 15 стоматологических пунктов. К 2026 году планируется открытие ещё 25 кабинетов.

Кроме того, для улучшения качества медицинской помощи четыре медицинских учреждения будут переданы в доверительное управление города.

Кайрат Калибеков, руководитель городского управления здравоохранения г. Шымкента:

«В планах реализовать проект передачи поликлиник №4, №9, №10 и №11 в доверительное управление. Это позволит обновить материально-техническую базу, улучшить качество обслуживания пациентов и внедрить современные стандарты медицинской помощи».

В этом году в медицинских учреждениях Шымкента внедрены четыре проекта на основе искусственного интеллекта. Эти системы помогают раннему выявлению онкологических заболеваний, инсультов, болезней лёгких и сердечно-сосудистой системы, а также оптимизируют работу службы скорой помощи.

Кайрат Калибеков: руководитель городского управления здравоохранения г. Шымкента:

«Для совершенствования работы радиологической службы внедрены системы PACS и «Cerebra». Они позволяют выявлять инсульт на ранней стадии и оперативно планировать сложные операции. Также создана единая цифровая платформа для управления кадрами и система PULS AI для поддержки клинических решений, что повышает качество и безопасность медицинской помощи. Для обеспечения безопасности работников скорой помощи реализуется пилотный проект с использованием видеомаркировки».

С начала года медицинскую помощь получили 142 гражданина, которые приехали из зарубежных стран. По итогам 11 месяцев шымкентские врачи провели более тысячи высокотехнологичных операций, включая более 100 нейрохирургических и свыше 350 кардиохирургических вмешательств.