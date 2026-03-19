Водные ресурсы Шымкента вернули под контроль государства

Акимат Шымкента добился в суде возврата объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность. Решение городского суда вынесено в пользу акимата и оставлено без изменений апелляционной инстанцией. Жалоба ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» удовлетворена не была.

Как подчеркнули в акимате, работа по приведению управления стратегическими объектами коммунальной инфраструктуры в соответствие с законодательством ведется системно и последовательно. Эти меры реализуются в рамках решений комиссии по демонополизации экономики и направлены на обеспечение прозрачности и защиту интересов населения.

История спора началась после анализа правовых оснований передачи объектов водоснабжения и водоотведения в частное управление. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения при их приватизации.

«В этой связи акиматом были инициированы судебные разбирательства для возврата стратегических объектов в госсобственность», — сообщили в ведомстве.

По итогам рассмотрения дела в 2025 году специализированный межрайонный экономический суд Шымкента признал приватизацию недействительной и постановил вернуть объекты государству. Апелляционная инстанция поддержала это решение, подтвердив законность требований акимата.

Власти отмечают, что данный спор выходит за рамки обычных хозяйственных разногласий.

«Речь идет о системе жизнеобеспечения, напрямую влияющей на санитарно-эпидемиологическую безопасность, экологию и устойчивое развитие города», — говорится в сообщении.

В акимате также заверили, что все действия проводились строго в правовом поле и были направлены на защиту интересов государства и жителей.

«Принятые решения обеспечат прозрачное и эффективное управление стратегическими объектами», — подчеркнули в администрации.

Отдельно отмечается, что изменения не повлияют на работников и работу системы. Все рабочие места будут сохранены, а водоснабжение и водоотведение продолжат функционировать в штатном режиме. Финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме.

Возвращенные объекты передадут под государственный контроль с усилением мер безопасности и экологической устойчивости. Все этапы перехода планируется реализовать без ущерба для населения и бизнеса.

В акимате Шымкента подтвердили приверженность принципам законности, открытости и ответственности при управлении стратегическими ресурсами города.