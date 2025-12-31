От частных рук — государству: громкие возвраты 2025 года

Ровно год прошёл с момента принятия решения о судьбе Дворца фосфорников. Инициатива снести объект, который на протяжении полувека был частью культурной жизни города, и построить на его месте новый, вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Прошло время.

Какие изменения произошли сегодня?

Одним из самых запоминающихся событий этого года стал снос Дворца фосфорников с 50-летней историей и решение о строительстве на его месте нового современного дома культуры. Проведённая техническая экспертиза показала, что восстановление здания невозможно. После этого было принято решение о демонтаже старого объекта и возведении нового. Реализацию проекта взял на себя благотворительный фонд. На сегодняшний день территория полностью очищена, а проект нового дома культуры уже готов.

САРСЕН КУРАНБЕК, заместитель акима города:

«По Дворцу фосфорников фонд “Сәби” уже завершил разработку эскизного проекта. Строительные работы начались. На этом месте будет возведён современный молодёжный центр. Его площадь, по моим оценкам, составит около пяти тысяч квадратных метров. Объект будет подарен нашему городу за счёт частных инвестиций. Ожидается, что в этом году работы будут вестись в интенсивном режиме. Ввод в эксплуатацию планируется либо к концу следующего года, либо в начале последующего. Это точно — объект не будет приватизирован и останется в государственной собственности, функционируя в интересах молодёжи Шымкента».

На итоговой пресс-конференции заместитель акима города также затронул вопрос состояния государственных учреждений, находящихся в доверительном управлении. По его словам, в настоящее время ни одно государственное учреждение не передаётся в доверительное управление. Вместе с тем проводится работа по возвращению ряда объектов под государственное управление.

САРСЕН КУРАНБЕК, заместитель акима города:

«Мы вернули несколько учреждений, ранее переданных в доверительное управление. В их числе — 14-я и 5-я поликлиники, а также Центральный водно-спортивный комплекс. Эти объекты были возвращены, поскольку инвестор, получивший их в управление, ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязательства. С Водным центром, как вы знаете, ситуация дошла до плачевного состояния. В настоящее время в судебном порядке мы принуждаем подрядчика восстановить объект и привести его в надлежащее состояние. Иными словами, любое учреждение, переданное в доверительное управление, обязано выполнять свои обязательства: вкладывать инвестиции, поддерживать объект в исправном состоянии, а в дальнейшем — обновлять и модернизировать его. Если этого не происходит, мы считаем, что передача в доверительное управление не имеет ни смысла, ни значения».

Ранее с инициативой передачи поликлиник в доверительное управление выступал и руководитель городского управления здравоохранения. По его словам, данный механизм позволит модернизировать устаревшие здания и повысить качество медицинских услуг.

КАЙРАТ КАЛИБЕКОВ, руководитель управления здравоохранения города:

«В нашем городе реализуется проект по передаче в доверительное управление устаревших поликлиник старого типа № 4, 9, 10 и 11. На сегодняшний день вопрос передачи этих учреждений находится на стадии согласования с Министерством здравоохранения».

Напомним, что в конце 2024 года Дворец фосфорников, который долгие годы находился в запущенном состоянии, был возвращён из частной собственности на баланс города. После этого акимат приступил к работам по реновации. Ранее жители неоднократно требовали вернуть данный объект в государственную собственность.

В целом в 2025 году в Шымкенте была проведена системная работа по возвращению ряда объектов в государственную собственность. Возвращённые объекты стали важным ресурсом для дальнейшего развития города, расширения возможностей реализации общественно значимых проектов и повышения эффективности управления городской средой. При этом эти события вызвали определённый общественный резонанс.

Возвращение двух городских парков в государственную собственность наделало немало шума. Так, парк «Кен баба» в 1999 году — земельный участок площадью почти 4 гектара — был передан в аренду ТОО «ЧПКФ Сапар» сроком на 15 лет. Причиной стало намерение создать на территории детского парка центр эстетического и культурного воспитания детей и подростков. Со временем целевое назначение участка стало предметом споров и судебных разбирательств, итогом которых и стало его возвращение государству. В настоящее время процесс возврата и демонтажа практически завершён.

АЛДИЯР МУСАЕВ, заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля:

«Также полностью завершены работы по сносу лишних и незаконно возведённых зданий. При этом особое внимание было уделено сохранению зелёных насаждений. На территории находятся деревья разного возраста — от молодых до многолетних и даже столетних. Ни одно из них не было вырублено или повреждено в ходе демонтажа. Все деревья и растения сохранены и продолжают расти».

Ещё один объект — парк «Қиял Әлемі». Суд признал, что арендатор грубо нарушил условия договора: вместо обещанной зелёной зоны участок был превращён в парк с сомнительными аттракционами. ТОО, получившее землю в аренду в 2011 году, обязалось не только озеленить территорию, но и оборудовать детский центр. Однако на деле — вырубленные деревья, залитый бетоном ландшафт и аттракционы, которые не только не имели разрешительных документов, но и представляли угрозу для посетителей. За последние годы здесь произошло несколько чрезвычайных происшествий, в том числе с летальным исходом.

АЛДИЯР МУСАЕВ, заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля:

«Участок фактически превратился в рынок. В связи с этим суд принял решение о возврате земли в государственную собственность. После этого были полностью проведены работы по сносу, а территория приведена в порядок и освобождена».

Также заявлялось о намерении вернуть в государственную собственность крупное инфраструктурное предприятие, однако по этому делу до сих пор продолжаются судебные разбирательства.