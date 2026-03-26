Глава правительства ознакомился с ходом строительства электростанции

Премьер-министр Олжас Бектенов в Туркестанской области проверил ход строительства электростанции на базе парогазовой установки мощностью одна тысяча мегаватт. Реализуемый по поручению главы государства проект направлен на обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети.

Это самая крупная газовая электростанции в Казахстане. Проект включает в себя 4 газовые турбины, 4 котла-утилизатора и 2 паровые турбины общей мощностью одна тысяча мегаватт.

Применяемая технология парогазовой установки с дополнительной выработкой электроэнергии за счет использования тепла выхлопных газов считается одной из самых эффективных и экологически чистых в современной теплоэнергетике.

Олжас Бектенов, премьер-министр РК: «Глава государства на заседании Национального курултая отметил, что ввод новых генерирующих мощностей является необходимым условием для развития современной энергоемкой экономики. Обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения и формирование устойчивой энергетической базы — одна из ключевых задач правительства. Мы видим, что Туркестанская область динамично развивается, у региона высокий потенциал в промышленности, сельском хозяйстве. Реализация проекта ПароГазовых Установок позволит создать дополнительный резерв мощности и укрепить устойчивость энергосистемы всего южного региона. Станция станет важным элементом социально-экономического развития и создаст основу для реализации новых инвестиционных проектов».

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Уже готовы фундаменты ключевых объектов, включая главный корпус и распределительные устройства. На проектные места в главном корпусе установлены четыре газовые турбины с генераторами.

Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе казахстанской и южнокорейской компаний.

Улан Буркитов, председатель правления ТОО «ПГУ Туркестан»: «На строительной площадке задействовано свыше 1 тыс. человек и 150 единиц специализированной техники. Ведется возведение вертикальных конструкций: монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций, обшивка стен и др. В полном объеме поставлено основное технологическое оборудование электростанции. Запуск проекта обеспечит создание более 600 постоянных рабочих мест».

Премьер-министр поручил министерству энергетики совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» обеспечить своевременную реализацию проекта по строительству парогазовой электростанции с соблюдением установленных сроков запуска всех четырех газовых турбин, экологических требований, а также координацией с сетевой инфраструктурой.