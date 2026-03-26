Бектенов проверил строительство парогазовой электростанции в Туркестанской области

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход строительства парогазовой электростанции мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе Туркестанской области.

Он отметил, что проект направлен на «обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети» и подчеркнул: «Реализация проекта ПГУ позволит создать дополнительный резерв мощности и укрепить устойчивость энергосистемы всего южного региона».

Станция включает четыре газовые турбины, четыре котла-утилизатора и две паровые турбины.

Ввод объекта планируется до конца 2026 года, на строительной площадке работают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники.

По словам премьера, проект обеспечит «создание более 600 постоянных рабочих мест», полностью покроет дефицит электроэнергии в регионе и станет «важным элементом социально-экономического развития».

Министерству энергетики поручено обеспечить своевременную реализацию проекта с соблюдением сроков, экологических требований и координацией с сетевой инфраструктурой.