Парад планет в августе 2024 года

В предрассветные часы в среду, 28 августа 2024-го Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн будут находиться по одну сторону от Солнца, сообщили в московском планетарии.

Вместе с убывающей Луной планеты займут на небе сектор в границах около 160°. Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются в августе с полночи до рассвета.

В начале последней недели месяца утром после 04:00 на небе начнет появляться Меркурий.

К ним 28 августа присоединится серп убывающей Луны. Спутник Земли будет располагаться недалеко от Марса. Все они выстроятся справа от восходящего Солнца.

В ясную погоду часть участников парада земляне смогут увидеть невооруженным глазом, другие, воспользовавшись мощным биноклем или телескопом.

Ученые говорят, что «парад планет» – термин не научный.

Это понятие используется для популяризации астрономии. Большой парад происходит, когда собираются пять и более планет. Для малого достаточно четырех.