В Шымкенте появилось еще одно яркое и красивое граффити.

Его изобразили на старой водонасосной башне — здание привлекло художников своим дизайном и архитектурой.

Серое трехэтажное строение на территории железнодорожного вокзала так бы и осталось неприметным. Если бы башню не облюбовали граффитисты из Алматы и Шымкента.

«Целый год Шымкент был Культурной столицей СНГ. И вот к церемонии закрытия нас пригласили, чтобы сделать для города и горожан что-то особенное, разработать концепцию. Здесь очень интересное в культурном и историческом плане место, очень приятно творить и работать, очень позитивный отклик от горожан, для нас это очень важно», — говорит Кристина БЕКМУРЗАЕВА, основатель центра «Креативных инициатив» г.Алматы.

Строение, мастера стрит-арта украсили масштабным изображением девушки-казашки в колоритном национальном костюме — в руках она держит нежные розовые бутоны тюльпанов. Символ Шымкента покрывает большую часть изображения. На краску не поскупились — граффити получилось ярким. Качественное уличное искусство видно издалека. Созданная атмосфера притягивает любопытных горожан и фотографов.

«Мы пешком и на машине выбирали локации, и когда мы проезжали мимо ЖД-вокзала, эта башня сразу бросилась в глаза необычной архитектурой, формой привлекла внимание. Композиция очень яркая, теплая, она выражает наше восприятие, здесь очень открытые люди, яркие, колоритные и это тоже отражено в нашей работе. Ну и основным образом стала девушка в этностиле. Очень необычная, с интересным одеянием, это большой проект наших коллег-фотографов из Алматы и когда мы увидели это фото, оно нас привлекло, потому что оно выражает женственность, культуру, которую мы бы хотели показать», — рассказала алматинка.

Здание, которое выбрали художники, историческое — ему больше века! Его построили в далеком 1905 году. Изначально, это была водонапорная башня. В 90-е годы её переоборудовали под видеосалон и пункт проката кассет. Сегодня — это не просто учебный центр для работников железнодорожного вокзала, но и достопримечательность Шымкента — яркий и красивый акцент года Культурной столицы.

«Раньше здесь было серо, теперь когда к нам будут приезжать люди на вокзале будут видеть вот такую красоту. Очень красиво на мой взгляд», — рассказал прохожий.

«Я здесь живу недалеко, никогда бы не подумала, что это здание станет таким ярким», — уверена жительница Шымкента.

Талантливые и креативные алматинские художники обещают порадовать жителей и гостей Шымкента уличными шедеврами современного искусства еще и еще раз.

Анастасия Новикова