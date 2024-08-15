Светофоры в Шымкенте станут «умными»

Искусственным интеллектом наделят не все, но часть светофоров, которые регулируют движение на дорогах мегаполиса.

Они будут автоматически анализировать и регулировать движение. Как рассказали в полиции, устройства смогут самостоятельно принимать решение на какое время включать зеленый сигнал. В общей сложности на первое время планируется установить 190 умных светофоров.

Все для того, чтобы отрегулировать пробки на дорогах города. В час пик — утром и вечером — водители простаивают в заторах. При этом внешне техническая новинка ничем не отличается от обычных светофоров.

«Здесь система будет работать комплексно. Она будет передавать данные на другие перекрёстки, чтобы поток с этого перекрёстка выехал и не останавливался на следующем светофоре. Светофор будет регулировать работу каждого перекрёстка без участия человека, самостоятельно определяя и передавая данные», — говорит Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

На установку умных светофоров из бюджета потратили 1 миллиард 400 миллионов тенге. В скором времени их планируют интегрировать с пожарными машинами и каретами скорой медицинской помощи, чтобы светофоры могли создать для спешащих на вызов пожарных и медиков зеленый коридор.