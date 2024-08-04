В Шымкенте открыта беговая дорожка в микрорайоне «Нурсат»

В Шымкенте продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Под руководством акима города Габита Сыздыкбекова реализуется ряд проектов, направленных на создание благоприятной среды, способствующей формированию здорового образа жизни среди граждан и популяризации регулярных занятий физической культурой и спортом.

Одним из таких проектов стало открытие новой беговой дорожки в парке микрорайона «Нурсат».

Дорожка, протяженностью более 830 метров, оборудована специальным резиновым покрытием, которое обеспечивает комфорт и безопасность для всех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе.

Этот проект был реализован при поддержке местного бизнеса в рамках социальной ответственности, учитывая потребности горожан в современной и доступной спортивной инфраструктуре.

Новая беговая дорожка в «Нурсате» стала местом притяжения для любителей здорового образа жизни.

Теперь жители микрорайона могут не только наслаждаться прогулками по парку, но и заниматься спортом, совершая утренние и вечерние пробежки.

Присутствие такой спортивной зоны в шаговой доступности повышает мотивацию к физической активности и укреплению здоровья.

Проект является частью более масштабной программы по улучшению городской инфраструктуры в Шымкенте.

Особое внимание уделяется созданию условий для развития массового спорта, что соответствует стратегическим задачам, обозначенным президентом Казахстана в его послании.

Инициативы акимата города направлены на то, чтобы сделать Шымкент городом, где здоровый образ жизни стал бы естественной и неотъемлемой частью повседневной жизни горожан.

Развитие спортивной инфраструктуры в городе не ограничивается только беговыми дорожками.

В будущем планируется открытие новых спортивных объектов, благоустройство существующих парков и зон отдыха, а также создание дополнительных возможностей для занятий различными видами спорта.

Эти меры призваны сделать спорт доступным для всех категорий населения, независимо от возраста и уровня подготовки.

Таким образом, инициативы, направленные на развитие спортивной инфраструктуры в Шымкенте, не только способствуют укреплению здоровья населения, но и создают условия для активного досуга, способствуют улучшению качества жизни и повышению общей привлекательности города как комфортного места для жизни.