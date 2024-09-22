Мужчина погиб под колесами поезда в Шымкенте

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Намеревался он перейти дорогу по железнодорожным путям в неустановленном месте или таким образом мужчина свел счеты с жизнью, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Трагедия произошла между двумя улицами Исамаилова (бывшая Громова) и Жангельдина, 21 сентября около 22 часов вечера.

И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог.

Травмы оказались слишком серьезными, мужчина скончался на месте ЧП. Сотрудникам скорой оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, мужчине было приблизительно 30-35 лет.

Кроме того, оператор программы «Экстренный вызов» Бахтияр Ташпулатов сообщил, что неизвестные в гражданской форме пытались воспрепятствовать съемкам. Они повредили фонарь и на некоторое время отобрали сотовый телефон.

Подобное давление на сотрудника телеканала OTYRAR расценивается как нарушение свободы прессы. Видео конфликта направлено правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.