Не ходите по железнодорожным путям!

С таким призывом, специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям обратились к жителям микрорайона Коксай (бывшая Зеленая балка).

Здесь, в опасной близости от жилых домов проходит железная дорога, по которой часто бегают и дети и взрослые. В зоне повышенной опасности в любой момент может случится непоправимое.

Несчастные случаи на железной дороге происходят регулярно. Но люди продолжают на свой страх и риск перебегать пути или пробираться на другую сторону под стоящими вагонами.

-Сегодня в Енбекшинском районе мы проводим агитационную работу. Раздали памятки детям и их родителям о том, что нельзя переходить железнодорожные пути, всегда есть обход. Часто бывает так, что дети и взрослые попадают под поезд», — говорит Мырза БАБАШЕВ, главный инженер департамента по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района.