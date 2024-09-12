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Сразу три вируса гриппа грозят казахстанцам в осенне-зимний период, рассказали санитарные врачи. Привить планируют больше 10% граждан. Для этого закупят свыше 2 миллионов доз вакцин.

Санврачи говорят, пока эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в стране стабильная. Но в связи с сезонностью ожидается повышение заболеваемости. В августе зарегистрировали больше 370 тысяч случаев ОРВИ. Гриппа в этом эпидсезоне пока не было, но в прошлом году им переболели 2088 казахстанцев.

«В предстоящем эпидсезоне 2024-2025 возможна параллельная циркуляция вируса гриппа типа А/Н1N1 и А/H3N2 и вирус гриппа типа В. Для вакцинации подлежащего контингента закуплено 2 миллиона 207 тысяч доз вакцин против гриппа Гриппол плюс, что позволит вакцинировать 11% населения республики Казахстан», — говорит Айгерим Баяшова, главный эксперт управления эпидконтроля за инфекционными заболеваниями КСЭК МЗ РК.

По словам вирусолога, доктора медицинских наук, Алмаза Шармана спрогнозировать какой будет предстоящий эпидсезон точно невозможно, все зависит от того не принесет ли он какие-то новые варианты респираторных заболеваний. Но вероятнее всего особых всплесков заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции не будет.

«Из респираторных инфекций, скорее всего, ожидается определенный рост не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, а также так называемого респираторно-синцитиального вируса, который часто бывает у детей и в последнее время многие взрослые и пожилые заражаются», — говорит Алмаз Шарман, вирусолог, доктор медицинских наук.

При этом прививать от коронавируса в стране пока не будут. Санврачи говорят, случаев заболеваемости немного. Но если эпидситуация ухудшится, то вопрос о вакцинации поднимут. В осенне-зимний период санврачи рекомендуют повышать иммунную систему, меньше посещать места массового скопления людей, проветривать окна и чаще проводить влажную уборку в помещениях.