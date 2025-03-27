Когда в Шымкент вернется тепло?

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Администратор
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Прогноз погоды
Иллюстративное фото из открытых источников

Дорогие шымкентцы! Весна уже стучится в наши двери, и все мы с нетерпением ждем, когда же в нашем любимом городе установится настоящее тепло.

Давайте заглянем в прогноз погоды на период с 28 марта по 4 апреля и узнаем, что нас ожидает днем и ночью:

  • пятница +8°…+2°. Временами дождь и изморось;
  • суббота +13°…+3°. Теплее;
  • воскресенье +16°…+5°. Очень солнечно;
  • понедельник +19°…+7°. Яркое солнце;
  • вторник, 1 апреля +22°…+7°. Яркое солнце;
  • среда +24°…+12°. Очень солнечно;
  • четверг +23°…+13°. Солнечно, высокие облака.

Как видим, начиная с 28 марта температура будет постепенно повышаться, радуя нас солнечными днями и комфортной погодой. Уже к 4 апреля столбик термометра поднимется до приятных +24°C.​

В народе говорят: «Днем жарко, а ночью прохладно в апреле — к хорошей (теплой и безветренной) погоде».

В преддверии теплых дней не забудьте:

Проветрить и подготовить весенний гардероб.​
Спланировать прогулки на свежем воздухе, чтобы насладиться пробуждением природы.​
Не забывайте о защите от солнца: используйте солнцезащитные средства и носите головные уборы.​
Пусть весна принесет вам радость, тепло и отличное настроение!

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