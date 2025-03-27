Когда в Шымкент вернется тепло?

Дорогие шымкентцы! Весна уже стучится в наши двери, и все мы с нетерпением ждем, когда же в нашем любимом городе установится настоящее тепло.

Давайте заглянем в прогноз погоды на период с 28 марта по 4 апреля и узнаем, что нас ожидает днем и ночью:

пятница +8°…+2°. Временами дождь и изморось;

суббота +13°…+3°. Теплее;

воскресенье +16°…+5°. Очень солнечно;

понедельник +19°…+7°. Яркое солнце;

вторник, 1 апреля +22°…+7°. Яркое солнце;

среда +24°…+12°. Очень солнечно;

четверг +23°…+13°. Солнечно, высокие облака.

Как видим, начиная с 28 марта температура будет постепенно повышаться, радуя нас солнечными днями и комфортной погодой. Уже к 4 апреля столбик термометра поднимется до приятных +24°C.​

В народе говорят: «Днем жарко, а ночью прохладно в апреле — к хорошей (теплой и безветренной) погоде».

В преддверии теплых дней не забудьте:

Проветрить и подготовить весенний гардероб.​

Спланировать прогулки на свежем воздухе, чтобы насладиться пробуждением природы.​

Не забывайте о защите от солнца: используйте солнцезащитные средства и носите головные уборы.​

Пусть весна принесет вам радость, тепло и отличное настроение!