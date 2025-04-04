Изменение погодных условий ожидается в Шымкенте

Метеослужбы предупреждают жителей Шымкента о возможных изменениях погодных условий в ближайшие дни.

Согласно прогнозу, с 4 по 6 апреля ожидаются перепады температуры, усиление ветра и дожди. В связи с этим горожанам рекомендуется быть внимательными и заранее подготовиться к неблагоприятным метеоусловиям.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

4 апреля (пятница): Облачная погода. Днем температура воздуха составит +27°C, ночью опустится до +14°C. Атмосферное давление – 710 мм рт. ст., влажность – 23%. Ветер 7-9 м/с с порывами до 16 м/с. Во второй половине дня и ночью возможен проливной дождь, гроза.

5 апреля (суббота): Переменная облачность. Днем +21°C, ночью ожидается около +11°C. Давление – 716 мм рт. ст., влажность – 57%. Ветер западный, 4 м/с, с порывами до 11 м/с. В первой половине дня дождь.

6 апреля (воскресенье): Возможны дожди. Температура днем около +23°C, ночью – +16°C. Давление – 714 мм рт. ст., влажность – 41%. Ветер северо-западный, 2-4 м/с.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, а пешеходам – запастись зонтами и непромокаемой обувью.

Следите за обновлениями прогноза и будьте готовы к изменению погодных условий.