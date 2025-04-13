Как развивать туризм, если в Казахстане не хватает туалетов?

Развитие туризма обсудили на брифинге с вице-министром туризма и спорта.

Для начала вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев прокомментировал случай с белорусским автоблогером, у которого сотрудники полиции якобы требовали взятку в размере 200 тысяч тенге. Он отметил, что подобные инциденты — не редкость и, к сожалению, способны нанести урон туристической репутации страны.

Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта: «Это не единственный случай — ежедневно происходят разные инциденты, связанные с полицией или таксистами. Людей обманывают, грабят — такое бывает не только в Казахстане, но и во всех странах, особенно там, где туризм развит. К сожалению, подобные случаи нередки».

По словам Еркинбаева, для решения таких проблем в ближайшее время будет организовано межведомственное совещание. В нем примут участие представители полиции, пограничной и таможенной служб.

«На следующей неделе мы планируем провести совещание. Мы намерены поднять подобные вопросы перед ними. Что касается взаимодействия с полицейскими, туристов, находящихся в нашей стране, — у нас на этот счет есть отдельные планы», — сказал вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Согласно официальным данным, в прошлом году Казахстан посетили свыше 15 миллионов человек. Из них более 10 миллионов признаны туристами. В эту категорию попадают гости, пребывающие в стране более суток: от отдыхающих и бизнес-путешественников до студентов и пациентов, проходящих лечение. Интересный факт — иностранных студентов также включают в туристическую статистику. При этом, только 1,3 миллиона были зарегистрированы в официальных местах размещения.

Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта: «Девять миллионов не зарегистрированы в местах размещения. Они, наверняка, остановились у родственников, встречающая сторона не уведомила о том, что принимала гостя, может быть, в палатках жили, а может быть, отели не дают корректную статистику».

По расчётам Национального банка, средний турист из дальнего зарубежья тратит в Казахстане около 1500 долларов за несколько дней. Министерство туризма намерено углубить аналитику: нужны точные данные по странам, транзакциям и мотивам поездок. Это позволит точнее определить целевые рынки и эффективнее использовать бюджетные средства на продвижение.

Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта: «Нам важно получить портрет туриста — откуда он, сколько тратит, с какой целью приезжает. Тогда мы сможем точно определить приоритетные рынки и сосредоточить усилия на продвижении страны именно там, где это даст результат, не распыляя бюджет на нецелевые рынки».

Среди насущных задач отрасли — развитие базовой инфраструктуры. По словам Еркинбаева, на трассах республиканского значения уже привели в соответствие со стандартами порядка 90% объектов придорожного сервиса. Тем не менее, в стране по-прежнему ощущается нехватка санитарных узлов — требуется ещё как минимум 493 новых туалета. До конца года планируется строительство ещё 25 объектов.

Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта: «Очень серьёзную работу проделало Минтранспорта по трассам республиканского значения. По-моему, там 1400 с лишним, а именно 90%, объектов придорожного сервиса соответствуют нацстандарту. Ежегодно убирается до сотни тех несуразных туалетов, которые портят имидж туризма и примерно такое же количество по линии Минтранспорта строятся. В этом году до конца года мы еще 25 объектов придорожного сервиса планируем построить».

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан — огромная страна, и задача по созданию всей необходимой туристической инфраструктуры требует времени и системного подхода.