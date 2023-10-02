Финансирование сферы туризма, инвесторы и креатив: как будут развивать внутренний туризм?

Посмотреть красоты родного края или поехать за рубеж?

Многие казахстанцы для путешествия выбирают второй вариант. Туроператоры говорят, все потому что в нашей стране туризм развивается медленно. Нет инфраструктуры, придорожных кафе и туалетов, на низком уровне сервис.

«Очень красивые места красивая природа, но этого недостаточно для туристов. Для туристов нужно: первое, мы говорим о тех же туалетах, которых нет. Если мы приходим в отели или гостиницы, у нас или высокие цены или доступные цены, но сервиса нет», — говорит Лейла Бисекенова, руководитель туркомпании «Шымтур» .

Президент страны в своем послании подчеркнул важность развития туристической отрасли. И поручил создать перечень из минимум 15 крупных турпроектов. В Казахтуризме говорят, перечень уже определен. Некоторые из проектов даже нашли своих инвесторов, другие пока на стадии планирования.

Так, в Мангистау планируют развивать пляжный туризм, а еще установить глемпинги, небольшие шатры на природе, где посетители смогут полноценно отдохнуть со со всеми удобствами. В Алматы хотят развивать горнолыжные курорты, так как этот вид отдыха остается популярным у жителей южной столицы, а также гостей из других городов и стран. А вот в Туркестане или Конаеве планируют возвести тематический парк, правда, проект пока на стадии поиска инвестора. Также развитие дадут и придорожному сервису.

Привлекать будут не только туристов но и инвесторов. Так, сейчас по программе льготного финансирования в сфере туризма можно получить кредит сроком до 5 лет, но окупаемость проектов чаще всего дольше. Поэтому срок планируют продлить.

«Вторая мера, которая поможет привлечь иностранных инвесторов это развитие туризма на приоритетных территориях, это позволит получать безналоговый режим в течение порядка 10 лет. На сегодня порог, чтобы быть квалифицированный, как приоритетный проект составляет 2 миллиона МРП. Сегодня мы добились того, чтобы снизить этот показатель до 2 тысяч», — говорит Кайрат Садвакасов, заместитель председателя АО НК «KAZAKH TOURISM».

Привлекать иностранных туристов планируют также за счет приглашения блогеров из других стран. Кроме того, в Казахстане планируют выбрать страновый туристский бренд. Его планируют утвердить до конца года.