Туризм и детский спорт получают государственную поддержку

Главой государства подписан закон Республики Казахстан о поддержке туристской отрасли и детского спорта, который вносит изменения и дополнения в отдельные законодательные акты страны.

Закон направлен на «улучшение условий для развития туристской отрасли и повышение эффективности мер государственной поддержки», сообщили в министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.

В законе уточнены ключевые понятия туристского законодательства, включая «гид, экскурсовод, туристские ресурсы и объекты туризма». Исключена обязательная привязка гидов и экскурсоводов к форме индивидуального предпринимательства, что позволяет профессионалам «работать независимо от организационно-правовой формы».

Введено правовое регулирование визит-центров. Определены «правовая природа, функции, порядок размещения и отнесение к объектам туризма». Ведомство отмечает, что «центры станут ключевыми точками информирования туристов о маршрутах, сервисах и инфраструктуре, обеспечивая единый стандарт обслуживания как для казахстанских, так и иностранных гостей».

Закон уточняет меры государственной поддержки туристской инфраструктуры. Предусмотрено возмещение части затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию визит-центров, объектов придорожного сервиса, мест размещения туристов, приобретение техники для горнолыжных курортов и туристского транспорта.

Особое внимание уделено поддержке туроператоров: «включая субсидирование затрат, а также ускорение прохождения туристских автобусов через пункты пропуска на государственной границе». Кроме того, отмечается, что «посещение национальных парков для детей будет бесплатным».

Для контроля использования государственной поддержки введён мониторинг «целевого использования объектов сроком на пять лет», а также контроль за санитарно-гигиеническими условиями на туристских ресурсах.

По мнению специалистов, «система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и привлечение квалифицированных специалистов».

Закон закрепляет «полномочия государственных органов по определению приоритетных туристских территорий и взаимодействию туристских информационных центров с организациями, созданными для поддержки отрасли».

Принятые меры создают условия «для развития инфраструктуры, повышения качества туристических услуг и укрепления позиций Казахстана как безопасного и привлекательного направления для путешествий».