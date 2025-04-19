Сегодня Шымкент переживёт самую холодную ночь апреля

Это резкое похолодание особенно ощутимо после недавнего весеннего тепла, когда столбики термометров поднимались до +30 °C.

Сегодня, 19 апреля, Шымкент переживает самую холодную ночь месяца — температура опустится до +5 °C.

Начало апреля в Шымкенте было по-настоящему летним: температура достигала +30 °C, что позволяло горожанам наслаждаться теплом и солнечными днями.

Однако в последние дни погода резко изменилась — ночные температуры стали значительно ниже, и сегодня ожидается самый холодный вечер месяца.​

21 апреля (понедельник): днем до +20 °C, ночью около +10 °C.​

20 апреля (воскресенье): днем до +20 °C, ночью около +8 °C.

Такие колебания температур характерны для весеннего периода, когда погода может меняться от теплой к прохладной в течение нескольких дней.​

Здоровье: следить за самочувствием, особенно у детей и пожилых людей, так как перепады температур могут повлиять на иммунную систему.​

Отопление: в частных домах может потребоваться временное включение отопительных приборов для поддержания комфортной температуры ночью.

Одежда: одеваться по принципу «многослойности», чтобы легко адаптироваться к изменениям температуры в течение дня.

Погода в Шымкенте продолжает преподносить сюрпризы, напоминая о том, что весна — это время перемен.

Будьте готовы к изменениям и следите за прогнозами, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации.