Сегодня Шымкент переживёт самую холодную ночь апреля

Сегодня, 19 апреля, Шымкент переживает самую холодную ночь месяца — температура опустится до +5 °C. Это резкое похолодание особенно ощутимо после недавнего весеннего тепла, когда столбики термометров поднимались до +30 °C.
Весна с сюрпризом
Начало апреля в Шымкенте было по-настоящему летним: температура достигала +30 °C, что позволяло горожанам наслаждаться теплом и солнечными днями.
Однако в последние дни погода резко изменилась — ночные температуры стали значительно ниже, и сегодня ожидается самый холодный вечер месяца.
Прогноз на ближайшие дни
Согласно данным Gismeteo, после сегодняшней холодной ночи температура начнет постепенно повышаться:
20 апреля (воскресенье): днем до +20 °C, ночью около +8 °C.
21 апреля (понедельник): днем до +20 °C, ночью около +10 °C.
Такие колебания температур характерны для весеннего периода, когда погода может меняться от теплой к прохладной в течение нескольких дней.
Как подготовиться
Жителям Шымкента рекомендуется обратить внимание на следующие меры:
Одежда: одеваться по принципу «многослойности», чтобы легко адаптироваться к изменениям температуры в течение дня.
Отопление: в частных домах может потребоваться временное включение отопительных приборов для поддержания комфортной температуры ночью.
Здоровье: следить за самочувствием, особенно у детей и пожилых людей, так как перепады температур могут повлиять на иммунную систему.