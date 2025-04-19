Сегодня Шымкент переживёт самую холодную ночь апреля

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Администратор
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Cамая холодная ночь апреля в Шымкенте
Иллюстрация создана ChatGPT

Сегодня, 19 апреля, Шымкент переживает самую холодную ночь месяца — температура опустится до +5 °C. Это резкое похолодание особенно ощутимо после недавнего весеннего тепла, когда столбики термометров поднимались до +30 °C.

Весна с сюрпризом

Начало апреля в Шымкенте было по-настоящему летним: температура достигала +30 °C, что позволяло горожанам наслаждаться теплом и солнечными днями.

Однако в последние дни погода резко изменилась — ночные температуры стали значительно ниже, и сегодня ожидается самый холодный вечер месяца.

Прогноз на ближайшие дни

Согласно данным Gismeteo, после сегодняшней холодной ночи температура начнет постепенно повышаться:

  • 20 апреля (воскресенье): днем до +20 °C, ночью около +8 °C.

  • 21 апреля (понедельник): днем до +20 °C, ночью около +10 °C.

Такие колебания температур характерны для весеннего периода, когда погода может меняться от теплой к прохладной в течение нескольких дней.

Как подготовиться

Жителям Шымкента рекомендуется обратить внимание на следующие меры:

  • Одежда: одеваться по принципу «многослойности», чтобы легко адаптироваться к изменениям температуры в течение дня.

  • Отопление: в частных домах может потребоваться временное включение отопительных приборов для поддержания комфортной температуры ночью.

  • Здоровье: следить за самочувствием, особенно у детей и пожилых людей, так как перепады температур могут повлиять на иммунную систему.

Погода в Шымкенте продолжает преподносить сюрпризы, напоминая о том, что весна — это время перемен. Будьте готовы к изменениям и следите за прогнозами, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации.

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