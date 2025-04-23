В Шымкенте уборка улиц становится делом чести

В Шымкенте отказываются от формальной уборки улиц и превращают субботники в культуру. Всё чаще к экологическим акциям присоединяются те, кто раньше просто проходил мимо.

На берегу Кошкараты оживлённо: волонтёры, школьники, сотрудники организаций — все вместе расчищают прибрежную зону. Белят деревья, собирают мусор, приводят в порядок территорию. Это акция «Чистый берег» в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

В микрорайоне Нурсат кипит работа по акции «Чистый двор». Люди наводят порядок во дворах, на аллеях, убирают мусор, красят, озеленяют.

«Мы не просто убираем — мы формируем новое отношение к городу, — говорит ветеран Асылбек Токмагамбетов. — Сегодняшние школьники, видя наш пример, завтра уже сами выйдут на субботник не по принуждению, а по зову сердца».

Поддержка инициативы растёт. В школах проходят классные часы на тему экологии, дети обсуждают, как сохранить природу.

Ученица 10 класса Гаухар Есиркепова рассказывает: «Мы должны беречь то, что имеем. Не мусорить — это минимум. Мне хочется, чтобы наш город был самым чистым в стране».

В Шымкенте экологические акции уже давно не разовые события, а часть городской культуры. А чистота — это уже не просто обязанность, а новая традиция.