Призывники из шести регионов приняли присягу в Шымкенте

195 солдат срочной службы из шести регионов страны приняли присягу в механизированной бригаде регионального командования «Юг».

В течение месяца они проходили курс молодого бойца: изучали уставы, осваивали оружие, знакомились с армейским бытом.

На торжественную церемонию прибыли их родные, чтобы поддержать новобранцев. С важным событием их поздравили представители командования и ветеранских организаций. Солдаты поклялись с честью служить Родине и защищать её независимость.

После присяги прошёл показательный строй, включавший физические упражнения, приёмы с оружием и элементы рукопашного боя.

Завершилось мероприятие экскурсией для родителей по территории части.