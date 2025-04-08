В Шымкенте торжественно проводили солдат-срочников домой

В войсковой части 35748 прошла торжественная церемония проводов солдат срочной службы, завершивших годичный срок.

В строю — 127 солдат. Для каждого из них этот день стал символом завершения важного этапа жизни. В течение года они с честью несли службу, а теперь — возвращаются домой.

Церемония прошла в праздничной атмосфере. Вместе с командованием части бойцов поздравили представители ветеранских организаций Шымкента. Они поблагодарили молодых людей за дисциплину, выдержку и верность присяге.

Владислав Маликов, рядовой: «Сегодня, по истечении 12 месяцев службы, пришел день, который заставил вспомнить всё: испытания, людей, которые помогали, путь, который я прошёл. Я стал сильнее, увереннее — настоящим мужчиной. Благодарен каждому, кто был рядом».

Церемония началась с выноса Боевого знамени. Воинский ритуал, наполненный символизмом, стал для многих особенно эмоциональным. Солдаты прощались не только с армией, но и с товарищами, ставшими семьёй.

Более половины уволенных в запас уже планируют гражданскую жизнь. Около 60% выразили желание поступать в казахстанские вузы. Благодаря действующим льготам, бывшие срочники могут это сделать без ЕНТ, включая обучение на гранте.

13 солдат приняли другое решение — остаться. Они заключили контракт и продолжат службу уже как профессиональные военные. Все они выбрали части, расположенные ближе к дому.