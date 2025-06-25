Крупную партию контрафактного «Доширака» обнаружили в Шымкенте

В Шымкенте выявлена крупная партия контрафактной продукции под брендом «Доширак». На одном из складов города сотрудники департамента юстиции обнаружили коробки с поддельными упаковками.

Внешне — привычный бренд, но что внутри — оставалось неизвестным. Очевидно одно: нарушены права правообладателя и незаконно использован зарегистрированный товарный знак.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г. Шымкента: «Было изъято 26 112 единиц контрафактной продукции с изображением товарного знака «Доширак», использованного без разрешения правообладателя. Общая сумма изъятой продукции составляет 7 311 000 тенге. Изъятые товары были помещены на склад Департамента юстиции».

Действия нарушителей квалифицируются как нарушение закона «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», а также статьи 158 административного кодекса. На основании выявленных фактов составлен административный протокол, дело передано в суд. Как правило, подобная продукция уничтожается по решению суда, а виновные несут ответственность в виде штрафов.

«Из маркировки видно расплывчато, а здесь четко видно. Еще различие в оригинале текст обширный, а контрафакт короткий. Специально для вас мы решили открыть, нам интересно что внутри. Здесь вилка в полиэтиленовом пакете, в контрафакте сложно им сделать. Можете обратить внимание на саму лапшу она отличается по качеству», — рассказывает начальник отдела департамента юстиции г. Шымкента Мухтар Абдезов.

Контрафактная продукция на казахстанском рынке — не редкость. Чаще всего подделываются автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов, продукты питания, масла и косметика. Только за шесть месяцев этого года департамент юстиции рассмотрел 13 административных дел по аналогичным фактам. Общая сумма штрафов составила около полумиллиона тенге тенге, с рынка изъято 30 517 единиц контрафактной продукции на сумму свыше 18 миллионов тенге.