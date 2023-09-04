Детские конструкторы «LEGO» стали поводом для суда

В Шымкенте задержали мужчину, который торговал контрафактной продукцией, а именно конструкторами с торговой маркой LEGO. У него изъяли 70 коробок с подделками. За нарушение закона, суд вынес решение.

Поддельную копию конструктора привезли из Китая. В отношении гражданина, реализовавшего незаконно введенный в оборот товар, суд вынес решение:

«Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Шымкента постановил: ТОО «БН Элитгрупп» привлечь к административной ответственности по статье 158 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и наложить штраф в размере 103 тысячи 500 тенге, установить срок до 30 дней на уплату данного штрафа. Поясню, что сторона, недовольная постановлением суда, имеет право обжаловать его в вышестоящий суд в течение 10 суток, то есть в Шымкентский городской суд».

Владелец интеллектуальных прав обратился с заявлением о незаконном использовании товарного знака LEGO. На основании этого был выявлен подозреваемый, который торговал игрушками. Ущерб составил 100 тыс. тенге.

Айнур Исабекова, заместитель руководителя департамента юстиции города Шымкент: «Судом было рассмотрено. В рамках этого дела на ТОО наложен штраф в размере 30 МРП — 103 тысячи. Постановление суда не вступило в законную силу. После того, как оно вступит в силу, будет передано нашим государственным судебным исполнителям для дальнейшего приведения в действие Постановления суда в частности конфискации и уничтожения контрафактной продукции».

К слову, о защите прав собственника интеллектуальной собственности говорил и глава государства в своем послании народу Казахстана. Президент отметил, что права собственности защищают в крупных городах, а в районах нет.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК: «Мы должны защищать права обладателя интеллектуального блага. Это очень важно. Интеллектуальная собственность так же важна, как и точные технологии. Проверки проводятся только в Астане, Алматы, Шымкенте. А в районах и отдаленных регионах этому не уделяют особого внимания»

С начала года было выявлено 8 фактов противозаконной деятельности. В результате было уничтожено более 5 тысяч незаконных товаров. Ущерб составил около 10 млн тенге. Правонарушителей оштрафовали на 650 тысяч тенге.