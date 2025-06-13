Куда исчезли 2,3 млрд из футбольного клуба Ордабасы?

2,3 миллиарда тенге — именно столько средств по данным городских прокуроров, было незаконно выплачено футболистам клуба «Ордабасы». Как сообщили в надзорном органе, руководство клуба заключало контракты с игроками, при этом бесконтрольно расходуя государственные средства и деньги спонсоров.

В прокуратуре Шымкента приоткрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего руководства ФК «Ордабасы». По данным ведомства, в 2023-2024 годах футбольный клуб на контракты с 18 игроками потратил более 2,3 миллиарда тенге. Следственные действия продолжаются.

Шынар Каршыгакызы, руководитель аппарата городской прокуратуры: «Куда пошли деньги? С кем делились? На что тратили? Поскольку заведено уголовное дело — всё будет проверено. Незаконные бонусы? Подтверждено. Прокуратура провела проверку, на основании которой и было возбуждено дело».

Напомним, в марте 2025 года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков сообщил, что Асхат Тагыберген получал зарплату в размере 20 миллионов тенге в месяц. После этого спортсмен оказался в центре общественного резонанса и бурных обсуждений.

В феврале контракт Асхата Тагыбергена с клубом «Ордабасы» был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Согласно контракту, если игрок сам отказывается от соглашения, он обязан выплатить неустойку, а если инициатором является руководство клуба — оно должно выплатить компенсацию.

Тем не менее, стороны расстались без финансовых претензий. Сейчас, по данным управления спорта, клуб попрощался с бывшими игроками и набрал местную молодёжь.

Маратбек Мыктыбеков, аким Аль-Фарабийского района: «Асхат Тагыберген не выплачивал неустойку. Стороны договорились, и контракт был расторгнут. Когда я был руководителем, проверка уже велась. Это не скрывалось. Все спортсмены, у которых были контракты под защитой ФИФА, находились под их юрисдикцией. Бонусы и всё остальное решала Федерация футбола».

В данный момент расследование в отношении бывшего руководства футбольного клуба «Ордабасы» продолжается. Если подтвердится, что средства были потрачены безосновательно и разворованы, целый ряд лиц может быть привлечён к уголовной ответственности.