Масштабный ремонт охватил 252 улицы в Шымкенте

Улица Юсупова, расположенная в микрорайоне Самал-3 Абайского района, является одной из ключевых транспортных артерий Шымкента. Ранее здесь было всего две полосы движения, теперь дорога расширена до четырёх. Ширина проезжей части увеличилась с 7 до 14 метров.

Нурбол Кожабеков, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Общая протяжённость дороги 9 километров 600 метров. Строительные работы планируем завершить к концу августа. Сейчас в городе на 12 объектах ведётся строительство и реконструкция дорог. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году».

На строительной площадке сегодня работает более 20 единиц спецтехники. Толщина асфальтового покрытия составляет 27 сантиметров. Специалисты Национального центра качества отобрали пробу свежего асфальта для проверки его состава и температуры.

Ермек Намазов, и.о. директора Шымкентского филиала РГП «Национальный центр качества»: «За первые шесть месяцев текущего года мы выезжали на объекты 280 раз и взяли 540 проб. В результате было выявлено 47 несоответствий. Совместно с управлением эти недостатки устраняем. Температура асфальта сейчас превышает 160 градусов — это полностью соответствует нормативам».

Отметим, с начала года в Шымкенте проводится средний ремонт на 252 улицах общей протяжённостью более 161 километра. Кроме того, запланировано строительство и реконструкция 15 объектов протяжённостью более 40 километров.